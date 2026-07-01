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BURSELE LUMII Avans pe pieţele din Europa şi Asia

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 1 iulie

Avans pe pieţele din Europa şi Asia

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, susţinute de o redresare puternică a acţiunilor din domeniul tehnologiei, pe măsură ce încrederea investitorilor în companiile legate de inteligenţa artificială s-a îmbunătăţit.

Deutsche Börse

- În acest context, acţiunile companiei germane de cipuri Infineon Technologies AG s-au apreciat cu 3,6%, la 81,09 euro la ora locală 16.12, cele ale Siemens Energy AG, producător de echipamente pentru inteligenţă artificială, cu 5,1%, la 165,14 euro.

- Indicele DAX a crescut cu 1,2%, la 24.922,91 puncte la ora 16.13.

Euronext Paris

- Acţiunile Sanofi-Aventis SA au coborât cu 1,1%, la 74,67 euro la ora 16.15, deşi compania farmaceutică franceză a anunţat că terapia de substituţie enzimatică Nexviazyme a îndeplinit toate criteriile de evaluare primare şi secundare într-un studiu clinic de fază III care a implicat forma infantilă a bolii Pompe.

- Titlurile Airbus SE au urcat cu 1,2%, la 193,86 euro la ora 16.16. Gigantul aeronautic european va primi de la Banca Europeană de Investiţii suma record de trei miliarde de euro (3,4 miliarde de dolari), conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a urcat cu 0,09%, la 8.375,16 puncte la ora 16.17.

Borsa Italiana

- Titlurile Stellantis NV au urcat cu 2,6%, la 5,01 euro la ora 16.36. Compania auto franco-italo-americană a decis să prelungească perioada de oprire a producţiei la uzina Mirafiori din Torino, unde este fabricat modelul Fiat 500, adăugând încă o săptămână de pauză înaintea vacanţei de vară, din cauza lipsei unor componente furnizate de parteneri, conform Reuters. Oprirea activităţii va avea loc în perioada 27-31 iulie.

- Indicele FTSE MIB a crescut cu 0,8%, la 51.559,13 puncte la ora 16.38.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au fluctuat ieri dimineaţă, investitorii urmărind situaţia din Iran.

- Acţiunile Goldman Sachs Group Inc. au coborât cu 0,2%, la 1.019,20 dolar la ora locală 10.41, cele ale Morgan Stanley - cu 0,8%, la 210,16 dolari. Investitorii ar trebui să vândă acţiuni ale celor două bănci, potrivit Oppenheimer.

- Titlurile Digital Realty Trust Inc. s-au depreciat cu 4,8%, la 181,52 dolari la ora 10.46. Fondul de investiţii imobiliare a decis să achiziţioneze o participaţie la trei centre de date închiriate complet de la Blackstone pentru 7,8 miliarde de dolari.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,2%, la 52.311,80 puncte la ora 10.47, S&P 500 - cu 0,4%, la 7.468,85 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Comcast Corp. s-au depreciat cu 0,2%, la 24,26 dolari la ora 10.48, după un avans de aproximativ 6% în ziua anterioară, generat de anunţul conform căruia societatea îşi va separa divizia media NBCUniversal şi operaţiunile europene Sky într-o nouă companie listată la bursă.

- Titlurile AeroVironment Inc. au urcat cu 18,4%, la 164,50 dolari la ora 10.49. Producătorul de drone a raportat creşterea peste aşteptări a veniturilor şi câştigurilor sale.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,8%, la 26.028,99 puncte la ora 10.51.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, după ce China a anunţat unele date economice peste aşteptări.

- Acţiunile Toyota Motor Corp. au coborât cu 1,7%, la 2.725 yeni. Compania auto niponă a anunţat luni că vânzările sale globale de automobile au scăzut pentru a patra lună consecutiv în mai, pe fondul cererii mai slabe din China şi Orientul Mijlociu, dar şi al unei uşoare reduceri a livrărilor din Statele Unite, conform Reuters. Toyota a vândut 834.279 de vehicule la nivel mondial, în mai, cu 7,2% mai puţin decât în aceeaşi lună a anului trecut.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,9%, la 70.062,32 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Collins Foods Ltd. au pierdut 2,5%, ajungând la 8,15 dolari australieni, deşi compania australiană cu operaţiuni pe piaţa restaurantelor a raportat un profit de bază anual în creştere.

- Titlurile Euroz Hartleys Group Ltd. au urcat cu 8%, la 1,35 dolari australieni. Divizia Euroz Hartleys a grupului a decis să-şi vândă afacerile de pieţe de capital către BMO Australia, o filială a Bank of Montreal, pentru 145 de milioane de dolari australieni. Euroz Hartleys şi BMO vor încheia, de asemenea, un acord de alianţă pentru a menţine relaţia dintre diviziile de pieţe de capital şi averi private.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,5%, la 8.778,70 puncte.

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