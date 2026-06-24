BURSELE LUMII Sectorul tehnologiei rămâne în atenţia investitorilor

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, pe fondul evoluţiilor din sectorul tehnologiei, respectiv al dinamicii geopolitice.

• Deutsche Börse

- În acest context, acţiunile companiei germane de cipuri Infineon Technologies AG s-au depreciat cu 0,9%, la 77,59 euro la ora locală 15.58, cele ale Siemens Energy AG, producător de echipamente pentru inteligenţă artificială, au urcat cu 1,2%, la 155,70 euro.

- Titlurile Commerzbank AG au coborât cu 1,6%, la 37,23 euro la ora 15.57. Directorul general al celui de-al doilea mare grup bancar german, Bettina Orlopp, a lansat vineri un apel către acţionarii acestuia să nu accepte oferta de preluare din partea UniCredit SpA din Italia.

- Acţiunile Volkswagen AG s-au derpeciat cu 2,4%, la 72,52 euro la ora 15.59. Guvernul german vrea să prevină închiderea fabricilor din ţară ale producătorului auto, a anunţat un purtător de cuvânt, subliniind că în cele din urmă decizia îi revine companiei, potrivit Reuters.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,05%, la 24.658,65 puncte la ora 16.00.

• Borsa Italiana

- Titlurile Eni Spa au câştigat 1,3%, ajungând la 20,48 euro la ora 16.16. Compania petrolieră italiană a anunţat semnarea unui contract pentru achiziţia unei participaţii de 32% în trei perimetre de explorare şi producţie din bazinul Vaca Muerta, Argentina, pentru stimularea exporturilor de gaze naturale lichefiate pe termen lung, conform EFE.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 0,5%, la 51.033,43 puncte la ora 16.17.

• London Stock Exchange

- Titlurile British American Tobacco Plc s-au depreciat cu 1,1%, la 4.698 pence la ora 15.17. Gigantul britanic din domeniul tutunului a anunţat că intenţionează să-şi reducă forţa de muncă la nivel global cu aproximativ 20%, pe măsură ce avansează programul de reducere a costurilor, potrivit Reuters.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,2%, la 10.488,31 puncte la ora 15.19.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, investitorii urmărind segmentul tehnologic, respectiv situaţia din Iran.

- Acţiunile companiei auto Ford Motor Co. stagnau la 14,13 dolari la ora locală 10.21, cele ale General Motors Co. au coborât cu 0,3%, la 77,85 dolari. Industria auto americană se îndreaptă spre una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, avertizează unii analişti citaţi de CNBC.

- Titlurile Oracle Corp. s-au depreciat cu 0,8%, la 147,29 dolari la ora 10.22, după un declin de 19% consemnat săptămâna trecută din cauza îngrijorărilor legate de datoria companiei de tehnologie.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 52.080,17 puncte la ora 10.24, S&P 500 - cu 0,2%, la 7.370,55 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, au urcat cu 3,7%, la 347,02 dolari la ora 10.25, cele ale Meta Inc., cu 3,3%, la 568,22 dolari. Google a impus restricţii privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială Gemini de către Meta Platforms, după ce compania condusă de Mark Zuckerberg a solicitat mai multă putere de calcul decât putea furniza gigantul tehnologic, spun surse citate de Financial Times.

- Acţiunile Amazon.com Inc. au urcat cu 4,9%, la 244,15 dolari la ora 10.26. Evenimentul anual Amazon Prime Day a adus vânzări online de peste 26,4 miliarde de dolari în SUA, în perioada 23-26 iunie, în creştere cu 9,3% faţă de anul trecut, potrivit datelor Adobe Analytics, anunţă Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 25.453,99 puncte la ora 10.27.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, tot pe fondul evoluţiilor din sectorul tehnologiei.

- În acest context, acţiunile Sony Corp., companie niponă de electronice, s-au apreciat cu 3,1%, la 3.299 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. au coborât cu 1,5%, la 31.950 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,2%, la 69.468,11 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Neuren Pharmaceuticals Ltd. au câştigat 36,1%, ajungând la 16,60 dolari australieni. Compania biofarmaceutică australiană a obţinut avizul Comitetului pentru produse medicamentoase de uz uman al Agenţiei Europene pentru Medicamente, care a recomandat aprobarea Daybue pentru tratarea simptomelor neurocomportamentale ale sindromului Rett la pacienţii cu vârsta de cel puţin 5 ani.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,7%, la 8.823,40 puncte.