Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

BURSELE LUMII Sectorul tehnologiei rămâne în atenţia investitorilor

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 30 iunie

Sectorul tehnologiei rămâne în atenţia investitorilor

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, pe fondul evoluţiilor din sectorul tehnologiei, respectiv al dinamicii geopolitice.

Deutsche Börse

- În acest context, acţiunile companiei germane de cipuri Infineon Technologies AG s-au depreciat cu 0,9%, la 77,59 euro la ora locală 15.58, cele ale Siemens Energy AG, producător de echipamente pentru inteligenţă artificială, au urcat cu 1,2%, la 155,70 euro.

- Titlurile Commerzbank AG au coborât cu 1,6%, la 37,23 euro la ora 15.57. Directorul general al celui de-al doilea mare grup bancar german, Bettina Orlopp, a lansat vineri un apel către acţionarii acestuia să nu accepte oferta de preluare din partea UniCredit SpA din Italia.

- Acţiunile Volkswagen AG s-au derpeciat cu 2,4%, la 72,52 euro la ora 15.59. Guvernul german vrea să prevină închiderea fabricilor din ţară ale producătorului auto, a anunţat un purtător de cuvânt, subliniind că în cele din urmă decizia îi revine companiei, potrivit Reuters.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,05%, la 24.658,65 puncte la ora 16.00.

Borsa Italiana

- Titlurile Eni Spa au câştigat 1,3%, ajungând la 20,48 euro la ora 16.16. Compania petrolieră italiană a anunţat semnarea unui contract pentru achiziţia unei participaţii de 32% în trei perimetre de explorare şi producţie din bazinul Vaca Muerta, Argentina, pentru stimularea exporturilor de gaze naturale lichefiate pe termen lung, conform EFE.

- Indicele FTSE MIB a scăzut cu 0,5%, la 51.033,43 puncte la ora 16.17.

London Stock Exchange

- Titlurile British American Tobacco Plc s-au depreciat cu 1,1%, la 4.698 pence la ora 15.17. Gigantul britanic din domeniul tutunului a anunţat că intenţionează să-şi reducă forţa de muncă la nivel global cu aproximativ 20%, pe măsură ce avansează programul de reducere a costurilor, potrivit Reuters.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,2%, la 10.488,31 puncte la ora 15.19.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, investitorii urmărind segmentul tehnologic, respectiv situaţia din Iran.

- Acţiunile companiei auto Ford Motor Co. stagnau la 14,13 dolari la ora locală 10.21, cele ale General Motors Co. au coborât cu 0,3%, la 77,85 dolari. Industria auto americană se îndreaptă spre una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, avertizează unii analişti citaţi de CNBC.

- Titlurile Oracle Corp. s-au depreciat cu 0,8%, la 147,29 dolari la ora 10.22, după un declin de 19% consemnat săptămâna trecută din cauza îngrijorărilor legate de datoria companiei de tehnologie.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 52.080,17 puncte la ora 10.24, S&P 500 - cu 0,2%, la 7.370,55 puncte.

Nasdaq

- Titlurile Alphabet Inc., deţinătorul Google, au urcat cu 3,7%, la 347,02 dolari la ora 10.25, cele ale Meta Inc., cu 3,3%, la 568,22 dolari. Google a impus restricţii privind utilizarea modelelor sale de inteligenţă artificială Gemini de către Meta Platforms, după ce compania condusă de Mark Zuckerberg a solicitat mai multă putere de calcul decât putea furniza gigantul tehnologic, spun surse citate de Financial Times.

- Acţiunile Amazon.com Inc. au urcat cu 4,9%, la 244,15 dolari la ora 10.26. Evenimentul anual Amazon Prime Day a adus vânzări online de peste 26,4 miliarde de dolari în SUA, în perioada 23-26 iunie, în creştere cu 9,3% faţă de anul trecut, potrivit datelor Adobe Analytics, anunţă Reuters.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,6%, la 25.453,99 puncte la ora 10.27.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, tot pe fondul evoluţiilor din sectorul tehnologiei.

- În acest context, acţiunile Sony Corp., companie niponă de electronice, s-au apreciat cu 3,1%, la 3.299 yeni, cele ale producătorului de echipamente de testări automate Advantest Corp. au coborât cu 1,5%, la 31.950 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,2%, la 69.468,11 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Neuren Pharmaceuticals Ltd. au câştigat 36,1%, ajungând la 16,60 dolari australieni. Compania biofarmaceutică australiană a obţinut avizul Comitetului pentru produse medicamentoase de uz uman al Agenţiei Europene pentru Medicamente, care a recomandat aprobarea Daybue pentru tratarea simptomelor neurocomportamentale ale sindromului Rett la pacienţii cu vârsta de cel puţin 5 ani.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,7%, la 8.823,40 puncte.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

DIN ACELAŞI DOMENIU

Jurnal Bursier

Citeşte toate articolele din Jurnal Bursier

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

30 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 30 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

30 iunie
Ediţia din 30.06.2026

Consultă arhiva ziarului
Conferinţa BURSA “Digitalizare şi Siguranţă Cibernetică”
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2430
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5997
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6853
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0771
Gram de aur (XAU)Gram de aur596.5715

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro
Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb