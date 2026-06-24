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BVB Nou record istoric pentru indicele BET

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 30 iunie

Nou record istoric pentru indicele BET

Circa 45% din rulaj a fost asigurat de o tranzacţie de tip ”deal” cu acţiuni MedLife

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie, în prima sesiune de tranzacţionare a săptămânii, în contrast cu deprecierile uşoare ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a avut un avans de 0,34%, până la 31.967 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a urcat cu 0,25%, la 6.176 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la circa 119 milioane de lei, aproape jumătate (45%) din rulaj fiind generat de o tranzacţie de tip ”deal” cu acţiuni MedLife, în valoare de 54,3 milioane de lei, schimbul fiind încheiat la preţul unitar de 11,06 lei, cu 2,98% sub referinţă.

În piaţa ”regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania, al căror rulaj s-a ridicat la 10,1 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 38,28 de lei, în creştere cu 1,06%.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile Digi Communications, care au urcat cu 0,5%, la preţul de 60 de lei, în condiţiile unor schimburi de 4,8 milioane de lei.

Acţiunile OMV Petrom s-au apreciat cu 0,48%, la preţul de 1,045 de lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 4,7 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Romgaz, care au stagnat, la preţul de 15,1 de lei, schimburile cu titlurile producătorului de gaze naturale ridicându-se la 3,8 milioane de lei.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,16%, până la 2.405 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, s-a apreciat cu 0,29%, la 104.375 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a urcat cu 0,01%, până la 1.028 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Şantierul Naval Orşova” (SNO): +12,50%

2. ”Uztel” (UZT): +11,49%

3. ”Bermas” (BRM): +9,43%

4. ”Chimcomplex" (CRC): +8,07%

5. ”Green Tech International" (GREEN): +3,77%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”SIF Hoteluri” (CAOR): -13,27%

2. ”Biofarm” (BIO) : -8,03%

3. ”Prefab" (PREH): -4,35%

4. ”Patria Bank” (PBK): -2,62%

5. ”Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” (EFO): -2,41%

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