BVB Tranzacţii de 127 milioane lei, peste cele din şedinţa precedentă

A.I.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 28 august

Tranzacţii de 127 milioane lei, peste cele din şedinţa precedentă

Aprecieri uşoare pentru majoritatea indicilor

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară în pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,09%, la 20.649 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a coborât cu 0,14%, până la 3.964 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 127,5 milioane lei, peste cea din şedinţa anterioară, de 81 milioane lei, dar sub media zilnică a anului de 169 milioane lei, sumă ce conţine totuşi ofertele de titluri de stat Fidelis, care cresc artificial media.

Brokerii de la Prime Transaction au scris, în raportul lor zilnic: ”Ziua de tranzacţionare de astăzi (n.r. ieri) a fost dominată de creşteri pentru majoritatea indicilor bursieri. Cea mai mare creştere a fost înregistrată de BETAeRO cu 0,96% (...). Top trei cele mai mari variaţii din cadrul emitenţilor care alcătuiesc indicele BET au fost Aquila (AQ), +0,83%, Transgaz (TGN), +0,83% şi Transport Trade Services (TTS), -1,39%”.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 57,7 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,48%, la 0,846 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au urcat cu 0,36%, la preţul de 27,74 lei, în condiţiile unor schimburi de 8,2 milioane lei.

Acţiunile Fondul Proprietatea (FP) s-au apreciat cu 0,48%, la preţul de 0,423 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 3,9 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), ce au cumulat un rulaj de 2,6 milioane lei, acţiunile TGN încheind ziua în creştere cu 0,83%, la preţul unitar de 48,5 lei.

În piaţa ”deals” a avut loc un schimb cu acţiuni Transilvania Investments (TRANSI), în valoare de 33,1 milioane lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 0,424 lei, cu 3,42% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,03%, la 71.227 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 0,13%, până la 1.508 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a avut un avans de 0,96%, până la 964 de puncte.

Topul celor mai mari creşteri

1.”Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră” (EFO): +10,09%

2. ”Condmag” (COMI): +6,45%

3. ”Electroargeş” (ELGS): +3,60%

4. ”Roca Industry" (ROC1): +3,00%

5. ”IAR Braşov" (IARV): +2,74%

Topul celor mai mari scăderi

1. ”Electrocontact” (ECT): -10,00%

2. ”Green Tech International” (GREEN): -6,52%

3. ”Transilvania Investments” (TRANSI): -3,42%

4. ”Chimcomplex" (CRC): -3,00%

5. ”Bittnet Systems” (BNET): -2,83%

