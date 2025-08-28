BVB Tranzacţii de 127 milioane lei, peste cele din şedinţa precedentă

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent creşteri, în şedinţa de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară în pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,09%, la 20.649 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, a coborât cu 0,14%, până la 3.964 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 127,5 milioane lei, peste cea din şedinţa anterioară, de 81 milioane lei, dar sub media zilnică a anului de 169 milioane lei, sumă ce conţine totuşi ofertele de titluri de stat Fidelis, care cresc artificial media.

Brokerii de la Prime Transaction au scris, în raportul lor zilnic: ”Ziua de tranzacţionare de astăzi (n.r. ieri) a fost dominată de creşteri pentru majoritatea indicilor bursieri. Cea mai mare creştere a fost înregistrată de BETAeRO cu 0,96% (...). Top trei cele mai mari variaţii din cadrul emitenţilor care alcătuiesc indicele BET au fost Aquila (AQ), +0,83%, Transgaz (TGN), +0,83% şi Transport Trade Services (TTS), -1,39%”.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au cumulat un rulaj de 57,7 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 0,48%, la 0,846 lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au urcat cu 0,36%, la preţul de 27,74 lei, în condiţiile unor schimburi de 8,2 milioane lei.

Acţiunile Fondul Proprietatea (FP) s-au apreciat cu 0,48%, la preţul de 0,423 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 3,9 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile Transgaz (TGN), ce au cumulat un rulaj de 2,6 milioane lei, acţiunile TGN încheind ziua în creştere cu 0,83%, la preţul unitar de 48,5 lei.

În piaţa ”deals” a avut loc un schimb cu acţiuni Transilvania Investments (TRANSI), în valoare de 33,1 milioane lei, tranzacţia fiind încheiată la preţul unitar de 0,424 lei, cu 3,42% sub referinţa din piaţa ”regular”.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 0,03%, la 71.227 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 0,13%, până la 1.508 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a avut un avans de 0,96%, până la 964 de puncte.