CBRE România: Angajaţii nu evită biroul, ci spaţiile prost concepute

CBRE România publică astăzi rezultatele studiului „Noaptea Companiilor - Workplace Survey 2026”, realizat în rândul a peste 500 de participanţi la ediţia din mai 2026 a evenimentului Noaptea Companiilor. Reprezentativ pentru piaţa muncii din România, studiul surprinde preferinţele a trei generaţii - Gen X, Gen Y şi Gen Z - privind locul de muncă, designul birourilor şi factorii care contribuie la atragerea şi retenţia talentelor.

Principalele concluzii indică o schimbare structurală în relaţia dintre angajaţi şi birou: 88% preferă un model de lucru hibrid sau la distanţă, însă 82% dintre respondenţi apreciază cel puţin o prezenţă fizică parţială la birou, în timp ce doar 12% dintre reprezentanţii Gen Z doresc să lucreze exclusiv de acasă. Concluzia centrală a raportului este clară: oamenii nu evită biroul - evită birourile lipsite de inspiraţie.

Interacţiunea socială rămâne principalul motiv pentru care angajaţii vin la birou în toate cele trei generaţii (21-26%), urmată de separarea mentală dintre viaţa de acasă şi cea profesională, precum şi de vizibilitatea în carieră. Acest ultim aspect este deosebit de important pentru generaţia Y, unde 15% dintre respondenţi îl plasează printre primele trei motive pentru prezenţa la birou. Datele arată că un birou bine conceput nu reprezintă un cost, ci un instrument puternic pentru atragerea şi păstrarea talentelor.

63% dintre respondenţi ar refuza un loc de muncă ce impune prezenţa la birou în proporţie de 100% sau care se bazează pe monitorizare excesivă. Distanţa până la birou este menţionată ca obstacol de doar 13% dintre respondenţi, ceea ce confirmă că problema nu este biroul în sine, ci modul în care acesta este gestionat. Un model hibrid bine calibrat, care oferă autonomie reală, elimină simultan cele două motive cele mai frecvente de refuz.

51% dintre respondenţi îşi imaginează un birou cu design biofilic, preferinţă constantă în toate generaţiile. Zonele dedicate concentrării şi spaţiile liniştite se află în fruntea listei atributelor dorite (26%), depăşind spaţiile deschise de colaborare (9%). Controlul temperaturii reprezintă principalul factor de confort zilnic: 57% dintre respondenţii din generaţia X şi 45% dintre cei din generaţia Y îl clasează pe primul loc.

CBRE România poate furniza fiecare dintre aceste caracteristici prin serviciile sale integrate de design al spaţiilor de lucru şi închiriere de birouri.

„Datele confirmă ceea ce observăm deja în practică: un birou conceput cu atenţie este cel mai puternic instrument de employer branding al unei companii. Prin serviciile noastre de consultanţă pentru spaţiile de lucru şi de închiriere de birouri, ajutăm companiile din România să transforme datele în destinaţii - spaţii în care oamenii aleg să vină”, a declarat echipa Workplace & Leasing a CBRE România.