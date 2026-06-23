Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CBRE România: Angajaţii nu evită biroul, ci spaţiile prost concepute

S.B.
Companii / 23 iunie, 14:32

CBRE România: Angajaţii nu evită biroul, ci spaţiile prost concepute

CBRE România publică astăzi rezultatele studiului „Noaptea Companiilor - Workplace Survey 2026”, realizat în rândul a peste 500 de participanţi la ediţia din mai 2026 a evenimentului Noaptea Companiilor. Reprezentativ pentru piaţa muncii din România, studiul surprinde preferinţele a trei generaţii - Gen X, Gen Y şi Gen Z - privind locul de muncă, designul birourilor şi factorii care contribuie la atragerea şi retenţia talentelor.

Principalele concluzii indică o schimbare structurală în relaţia dintre angajaţi şi birou: 88% preferă un model de lucru hibrid sau la distanţă, însă 82% dintre respondenţi apreciază cel puţin o prezenţă fizică parţială la birou, în timp ce doar 12% dintre reprezentanţii Gen Z doresc să lucreze exclusiv de acasă. Concluzia centrală a raportului este clară: oamenii nu evită biroul - evită birourile lipsite de inspiraţie.

Interacţiunea socială rămâne principalul motiv pentru care angajaţii vin la birou în toate cele trei generaţii (21-26%), urmată de separarea mentală dintre viaţa de acasă şi cea profesională, precum şi de vizibilitatea în carieră. Acest ultim aspect este deosebit de important pentru generaţia Y, unde 15% dintre respondenţi îl plasează printre primele trei motive pentru prezenţa la birou. Datele arată că un birou bine conceput nu reprezintă un cost, ci un instrument puternic pentru atragerea şi păstrarea talentelor.

63% dintre respondenţi ar refuza un loc de muncă ce impune prezenţa la birou în proporţie de 100% sau care se bazează pe monitorizare excesivă. Distanţa până la birou este menţionată ca obstacol de doar 13% dintre respondenţi, ceea ce confirmă că problema nu este biroul în sine, ci modul în care acesta este gestionat. Un model hibrid bine calibrat, care oferă autonomie reală, elimină simultan cele două motive cele mai frecvente de refuz.

51% dintre respondenţi îşi imaginează un birou cu design biofilic, preferinţă constantă în toate generaţiile. Zonele dedicate concentrării şi spaţiile liniştite se află în fruntea listei atributelor dorite (26%), depăşind spaţiile deschise de colaborare (9%). Controlul temperaturii reprezintă principalul factor de confort zilnic: 57% dintre respondenţii din generaţia X şi 45% dintre cei din generaţia Y îl clasează pe primul loc.

CBRE România poate furniza fiecare dintre aceste caracteristici prin serviciile sale integrate de design al spaţiilor de lucru şi închiriere de birouri.

„Datele confirmă ceea ce observăm deja în practică: un birou conceput cu atenţie este cel mai puternic instrument de employer branding al unei companii. Prin serviciile noastre de consultanţă pentru spaţiile de lucru şi de închiriere de birouri, ajutăm companiile din România să transforme datele în destinaţii - spaţii în care oamenii aleg să vină”, a declarat echipa Workplace & Leasing a CBRE România.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

23 iunie
Ediţia din 23.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
aages.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

23 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2460
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5981
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0799
Gram de aur (XAU)Gram de aur608.6838

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb