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Claudia Sofianu (EY România): România trebuie să treacă de la modelul costurilor reduse la cel al competenţelor tehnice

A.M.
Macroeconomie / 2 iulie, 11:03

Claudia Sofianu (EY România): România trebuie să treacă de la modelul costurilor reduse la cel al competenţelor tehnice

Piaţa de investiţii din România se confruntă cu o schimbare structurală majoră, în contextul în care companiile internaţionale prioritizează siguranţa operaţională şi capacitatea reală de livrare în detrimentul forţei de muncă ieftine, potrivit punctului de vedere semnat de Claudia Sofianu, Partener în cadrul EY România, remis redacţiei.

Competiţia regională cu state precum Polonia, Cehia sau Ungaria obligă economia naţională să livreze stabilitate şi competenţe tehnice complexe pentru a asigura retenţia capitalului străin, notează sursa citată.

„Vedem tot mai clar că energia verde nu mai este doar o opţiune pentru viitor, ci o decizie practică pe care românii o iau astăzi pentru confortul şi siguranţa financiară a familiei”, afirmă Claudia Sofianu.

„Panourile solare şi soluţiile de eficienţă energetică înseamnă facturi mai predictibile, mai mult control asupra costurilor şi o investiţie care lucrează pe termen lung pentru gospodărie”, adaugă reprezentantul EY România.

Studiul de atractivitate arată că numărul proiectelor de investiţii străine directe a crescut la nivel naţional cu 16% în cursul anului trecut, în ciuda unui declin general pe piaţa europeană, informează compania de consultanţă.

Fluxurile de capital s-au ridicat la o valoare totală de 8,1 miliarde de euro, însă numărul investitorilor care anticipează o îmbunătăţire a perspectivelor pe termen mediu a scăzut la 52%, conform datelor oficiale.

Deficitul major nu provine din lipsa de interes a companiilor, ci din lipsa capacităţii de implementare la nivel operaţional, transmite sursa menţionată.

„Leadershipul autentic nu se predă, ci se construieşte prin exemplu, dialog şi responsabilitate. Tinerii au nevoie de repere reale şi de lideri care să le împărtăşească experienţele lor, inclusiv momentele dificile. Curiozitatea, determinarea şi dorinţa lor de a contribui la dezvoltarea României ne confirmă că investiţia în educaţie şi în formarea caracterului este cea mai valoroasă investiţie pe care o putem face. PEFA va continua să fie alături de tineri şi să creeze contexte în care aceştia să îşi descopere vocaţia şi să îşi dezvolte potenţialul de leadership”, afirmă coordonatorul analizei.

Industria de apărare devine de asemenea un vector economic important pentru piaţa locală prin pachetele de ajutor de stat care pot atinge un prag de 5 miliarde de euro, conform analizei financiare.

Acest sector strategic generează o cerere ridicată pentru specialişti în inginerie avansată, securitate cibernetică şi management de proiect, transmite sursa citată. În paralel, modificările aduse politicilor internaţionale de imigraţie reduc posibilitatea acoperirii rapide a deficitului de personal din surse externe, fapt care transformă pregătirea talentelor locale şi învăţământul dual în elemente de infrastructură critică pentru economie, potrivit datelor furnizate de EY România.

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