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CNBC: Dominanţa Google în căutările online, pusă la încercare de valul inteligenţei artificiale

L.B.
Companii / 24 iunie, 07:15

CNBC: Dominanţa Google în căutările online, pusă la încercare de valul inteligenţei artificiale

La mai bine de trei ani de la apariţia inteligenţei artificiale generative, Google continuă să deţină aproximativ 90% din piaţa globală a motoarelor de căutare, iar veniturile şi valoarea bursieră au crescut puternic în ultimul an, însă apar tot mai multe semne că poziţia sa istorică nu mai este la fel de solidă ca în trecut, conform CNBC.

Servicii precum ChatGPT, Claude şi Gemini atrag un număr tot mai mare de utilizatori care preferă să obţină informaţii prin conversaţii cu inteligenţa artificială în locul căutărilor tradiţionale, potrivit aceleiaşi surse. ChatGPT a depăşit recent pragul de un miliard de utilizatori activi lunar, conform CNBC. Totodată, motoare de căutare alternative câştigă teren: DuckDuckGo a raportat creşteri săptămânale ale instalărilor de până la 40%, iar Bing a depăşit pentru prima dată pragul de un miliard de utilizatori în ultimul trimestru, potrivit aceleiaşi surse.

Google se confruntă şi cu presiuni legate de talente. Noam Shazeer, unul dintre liderii proiectului Gemini, a plecat la OpenAI, iar John Jumper de la DeepMind s-a alăturat companiei Anthropic, conform CNBC. Acţiunile companiei-mamă Alphabet au înregistrat luni cea mai mare scădere zilnică din ultimul an, pierzând aproximativ 5%, potrivit aceleiaşi surse.

Pe de altă parte, un segment al publicului caută în mod deliberat experienţe fără IA. Un studiu Pew Research Center publicat în martie a arătat că aproximativ jumătate dintre americani sunt mai degrabă îngrijoraţi decât entuziasmaţi de rolul IA în viaţa cotidiană, conform CNBC. Ca răspuns, DuckDuckGo a lansat opţiuni care permit utilizatorilor să evite rezultatele generate de IA, potrivit aceleiaşi surse.

Datele SparkToro şi Similarweb indică faptul că aproximativ 68% dintre căutările Google se încheie acum fără ca utilizatorul să acceseze vreun site extern, întrucât informaţiile sunt afişate direct în rezumatele generate de IA, conform CNBC. Roger Lynch, directorul general al grupului media Conde Nast, a declarat că scăderea traficului provenit din căutările Google este mai rapidă decât estimau editorii, potrivit aceleiaşi surse.

La conferinţa anuală pentru dezvoltatori din luna mai, directorul executiv Sundar Pichai a prezentat cea mai importantă schimbare a motorului de căutare din ultimii 25 de ani, prin integrarea butonului „Modul IA" direct în bara principală, conform CNBC. Cu toate acestea, compania investeşte aproape 200 de miliarde de dolari în infrastructura pentru inteligenţă artificială şi susţine că volumul căutărilor se află la un nivel record, potrivit aceleiaşi surse.

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