Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Comisar-şef din IPJ Giurgiu, acuzat de luare de mită şi prins în flagrant cu 10.000 de lei

O.S.
Anticorupţie / 22 ianuarie, 15:07

Comisar-şef din IPJ Giurgiu, acuzat de luare de mită şi prins în flagrant cu 10.000 de lei

Un comisar-şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, prins în flagrant în momentul în care primea 10.000 de lei mită, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit aproape 30.000 de lei de la o persoană, susţinând că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care aceasta era cercetată. Ulterior, ar fi cerut suma de 10.000 de lei pentru a întârzia trimiterea dosarului la Parchet, conform News.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat joi, că procurorii Secţiei de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Adrian Ciulei, ofiţer de poliţie cu gradul de comisar-şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, pentru luare de mită în formă continuată (cinci acte materiale), potrivit News.ro.

„În perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, inculpatul Ciulei Adrian, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins şi primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 de lei. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana era cercetată”, conform News.ro.

Ulterior, în noiembrie 2025, Ciulei i-ar fi spus martorului că nu mai poate obţine o soluţie de netrimitere în judecată, dar că, pentru 10.000 de lei, va încerca să amâne trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor. În 5 decembrie 2025, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, Ciulei a primit de la persoana respectivă suma de 10.000 de lei, moment în care procurorii anticorupţie au constatat infracţiunea în flagrant, a relatat News.ro.

În acest caz, procurorii au dispus sechestrul asupra sumei de 29.800 de lei depusă de Ciulei, bani aflaţi la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Giurgiu, cu propunerea de menţinere a măsurii preventive şi a sechestrului instituit, conform News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Anticorupţie

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 22 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 ianuarie
Ediţia din 22.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb