Comisar-şef din IPJ Giurgiu, acuzat de luare de mită şi prins în flagrant cu 10.000 de lei

Un comisar-şef din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu, prins în flagrant în momentul în care primea 10.000 de lei mită, a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru luare de mită în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit aproape 30.000 de lei de la o persoană, susţinând că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care aceasta era cercetată. Ulterior, ar fi cerut suma de 10.000 de lei pentru a întârzia trimiterea dosarului la Parchet, conform News.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat joi, că procurorii Secţiei de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Adrian Ciulei, ofiţer de poliţie cu gradul de comisar-şef în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, pentru luare de mită în formă continuată (cinci acte materiale), potrivit News.ro.

„În perioada decembrie 2024 - decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, inculpatul Ciulei Adrian, în calitatea menţionată anterior, ar fi pretins şi primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 de lei. În schimbul banilor, acesta ar fi promis că va facilita obţinerea unei soluţii de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana era cercetată”, conform News.ro.

Ulterior, în noiembrie 2025, Ciulei i-ar fi spus martorului că nu mai poate obţine o soluţie de netrimitere în judecată, dar că, pentru 10.000 de lei, va încerca să amâne trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor. În 5 decembrie 2025, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, Ciulei a primit de la persoana respectivă suma de 10.000 de lei, moment în care procurorii anticorupţie au constatat infracţiunea în flagrant, a relatat News.ro.

În acest caz, procurorii au dispus sechestrul asupra sumei de 29.800 de lei depusă de Ciulei, bani aflaţi la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Giurgiu, cu propunerea de menţinere a măsurii preventive şi a sechestrului instituit, conform News.ro.