Cristiano Ronaldo refuză să joace în următorul meci al echipei Al Nassr

Presa portugheză susţine că Cristiano Ronaldo este hotărât să nu participe la următorul meci al echipei Al Nassr. Este o modalitate prin care atacantul în vârstă de 40 de ani protestează la adresa modului de gestionare a clubului saudit.

După Karim Benzema la Al Ittihad, o altă vedetă a campionatului saudit se pregăteşte să intre în grevă pentru a-şi manifesta nemulţumirea. Potrivit presei portugheze A Bola, Cristiano Ronaldo a decis să nu participe la următorul meci al echipei sale, Al Nassr. Nu are nimic de-a face cu precauţii fizice. Câştigătorul a cinci Balonuri de Aur este nemulţumit şi vrea să se sţie acest lucru.

Al Nassr, ocupanta locului secund în Saudi Pro League, va înfrunta Al Riyad luni, în cadrul etapei a 20-a a campionatului.

Potrivit mass-media, motivul acestei absenţe probabile ţine de gestionarea clubului de către Fondul Public de Investiţii al Arabiei Saudite (PIF) şi de anumiţi rivali.

PIF este responsabil de mai multe cluburi din Saudi Pro League, iar Cristiano Ronaldo consideră că unii rivali ai Al Nassr sunt trataţi mai bine. Portughezul ar deplânge în special lipsa investiţiilor pe piaţa transferurilor din această iarnă, în timp ce unii concurenţi (în special Al Hilal, pe punctul de a-l recruta pe Karim Benzema) s-au întărit considerabil. În plus, structura decizională din cadrul clubului ar contribui la iritarea lui CR7, mai ales de când puterile directorului sportiv Simăo Coutinho şi ale CEO-ului Jose Semedo au fost sistate în urmă cu câteva săptămâni.