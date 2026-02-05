Cupa Italiei: Inter s-a calificat în semifinale, după 2-1 cu Torino

Echipa Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Torino, în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Nerazzurrii s-au calificat în semifinale, potrivit news.ro.

Ange-Yoan Bonny a marcat primul gol al meciului de pe San Siro, în minutul 35, iar Andy Diouf a majorat avantajul echipei lui Chivu, în minutul 47. Torinezii au revenit pe tabelă cu un gol al lui Sandro Kulenovic, în minutul 57, dar nu au reuşit mai mult şi Inter Milano s-a impus cu 2-1, devenind prima echipă care se califică în semifinalele Cupei Italiei.

În celelalte trei meciuri din sferturi se vor înfrunta Atalanta Bergamo - Juventus Torino, Napoli - Como şi Bologna - Lazio Roma.