Cupa Spaniei: FC Barcelona s-a impus la Albacete, scor 2-1

Echipa FC Barcelona s-a calificat marţi seara în semifinalele Cupei Spaniei, după ce a învins-o, în deplasare, scor 2-1, pe Albacete, într-un meci din sferturi, informează news.ro.

Pe Estadio Carlos Belmonte, Lamine Yamal a deschis scorul în minutul 39, din assistul lui Frenkie de Jong, iar după pauză, Ronald Araujo a făcut 2-0, din pasa lui Rashford. Gazdele nu au mai avut puterea să întoarcă rezultatul, au marcat odată, prin Javi Moreno, în minutul 87, dar catalanii au avut gol anulat, la Ferran Torres, în minutul 90, şi Albacete - FC Barcelona s-a încheiat 1-2.

Echipa lui Hansi Flick s-a calificat astfel în semifinalele Cupei Spaniei.