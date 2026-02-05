Dacian Dragoş, ales la Curtea Constituţională de Nicuşor Dan, fără legături anterioare

Judecătorul Dacian Dragoş a explicat joi seară că a fost numit la Curtea Constituţională de preşedintele Nicuşor Dan, care a ales dintre mai multe CV-uri primite la Administraţia Prezidenţială, deşi Dragoş nu şi-a trimis personal candidatura şi nu îl cunoştea pe şeful statului, conform News.ro.

Judecătorul Dacian Dragoş a explicat joi seară că preşedintele Nicuşor Dan a selectat din mai multe CV-uri primite la Administraţia Prezidenţială, fără ca cei doi să se cunoască anterior. „Nu am depus CV-ul, a fost alegerea preşedintelui”, a precizat Dragoş, adăugând că discuţia cu şeful statului a vizat profesia, rolul Curţii Constituţionale, societatea şi reformele, înainte ca acesta să îl informeze că îl va numi, potrivit sursei.

Dacian Dragoş a declarat că preşedintele l-a întrebat de ce la Babeş-Bolyai există o cultură organizaţională mai orientată spre caritate comparativ cu alte universităţi, iar el a răspuns că totul pleacă de la conducere, care stabileşte direcţia şi valorile instituţiei, a relatat sursa.

Judecătorul Dacian Dragoş a relatat că preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis că speră să facă o treabă bună şi că are încredere în el, adăugând că este disponibil pentru consultări, deşi ulterior nu a mai avut nicio intervenţie sau discuţie cu acesta, potrivit News.ro. În iulie 2025, Dacian Cosmin Dragoş, alături de Csaba Asztalos şi Mihai Busuioc, a depus jurământul ca nou judecător la Curtea Constituţională în faţa preşedintelui şi a liderilor celor două Camere, fiind numit de preşedintele Nicuşor Dan, informează sursa.

Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă studii juridice superioare, competenţă profesională înaltă şi cel puţin 18 ani de experienţă în activitate juridică sau în învăţământul juridic superior. Această funcţie este incompatibilă cu orice altă poziţie publică sau privată, cu excepţia celor didactice în cadrul învăţământului juridic superior, a subliniat News.ro.