Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Dacian Dragoş, ales la Curtea Constituţională de Nicuşor Dan, fără legături anterioare

O.S.
Politică / 5 februarie, 21:30

Sursa foto:Facebook/Dacian Dragos

Sursa foto:Facebook/Dacian Dragos

Judecătorul Dacian Dragoş a explicat joi seară că a fost numit la Curtea Constituţională de preşedintele Nicuşor Dan, care a ales dintre mai multe CV-uri primite la Administraţia Prezidenţială, deşi Dragoş nu şi-a trimis personal candidatura şi nu îl cunoştea pe şeful statului, conform News.ro.

Judecătorul Dacian Dragoş a explicat joi seară că preşedintele Nicuşor Dan a selectat din mai multe CV-uri primite la Administraţia Prezidenţială, fără ca cei doi să se cunoască anterior. „Nu am depus CV-ul, a fost alegerea preşedintelui”, a precizat Dragoş, adăugând că discuţia cu şeful statului a vizat profesia, rolul Curţii Constituţionale, societatea şi reformele, înainte ca acesta să îl informeze că îl va numi, potrivit sursei.

Dacian Dragoş a declarat că preşedintele l-a întrebat de ce la Babeş-Bolyai există o cultură organizaţională mai orientată spre caritate comparativ cu alte universităţi, iar el a răspuns că totul pleacă de la conducere, care stabileşte direcţia şi valorile instituţiei, a relatat sursa.

Judecătorul Dacian Dragoş a relatat că preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis că speră să facă o treabă bună şi că are încredere în el, adăugând că este disponibil pentru consultări, deşi ulterior nu a mai avut nicio intervenţie sau discuţie cu acesta, potrivit News.ro. În iulie 2025, Dacian Cosmin Dragoş, alături de Csaba Asztalos şi Mihai Busuioc, a depus jurământul ca nou judecător la Curtea Constituţională în faţa preşedintelui şi a liderilor celor două Camere, fiind numit de preşedintele Nicuşor Dan, informează sursa.

Judecătorii Curţii Constituţionale trebuie să aibă studii juridice superioare, competenţă profesională înaltă şi cel puţin 18 ani de experienţă în activitate juridică sau în învăţământul juridic superior. Această funcţie este incompatibilă cu orice altă poziţie publică sau privată, cu excepţia celor didactice în cadrul învăţământului juridic superior, a subliniat News.ro.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 05.02.2026, 22:41)

    cum adicå ? ăla Dacian nu și-o trimis intenția de a poposii acolo la Curte și țăcănel ăsta de Președintele Împiedicat îl alege pe motiv că probabil l-o fi visat ?!

    :

    ce calicatură de president ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

05 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0945
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3209
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5565
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8730
Gram de aur (XAU)Gram de aur678.2085

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb