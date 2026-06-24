David Popovici concurează în acest weekend în Italia, la ”Sette Colli”

CS Dinamo anunţă, miercuri, că în acest weekend David Popovici şi Denis Popescu vor concura în Italia, la ”Trofeul Sette Colli” de la Roma, informează news.ro.

"David Popovici şi Denis Popescu, cei mai valoroşi înotători de la Dinamo, se testează înainte de Campionatele Europene de la Paris (10-16 august), la ”Trofeul Sette Colli” de la Roma, în bazinul de la Foro Italico, între 26 şi 28 iunie”, precizează clubul bucureştean pe Facebook.

David Popovici va concura la trei probe: 50 m liber (26 iunie), 100 m liber (27 iunie), 200 m liber (28 iunie).

Denis Popescu va lua startul la 100 m future (26 iunie) şi la 100 m spate (27 iunie).

Cei doi vor fi însoţiţi de antrenorul Bogdan Stroe.

Competiţia va fi transmisă de TVR Sport.