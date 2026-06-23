ENEVO Group şi GreenArch Energy dezvoltă un portofoliu de energie regenerabilă de 150 MW

Companiile ENEVO Group şi GreenArch Energy au semnat un parteneriat strategic pentru construcţia unui portofoliu de proiecte de energie regenerabilă cu o capacitate totală de aproximativ 150 MW în România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Colaborarea vizează active solare, eoliene şi sisteme de stocare a energiei în baterii, cu planuri de extindere ulterioară pe pieţele din Italia şi Regatul Unit. ENEVO Group va acţiona integrat în cadrul proiectului, având rol de dezvoltator, contractor EPC şi partener pentru preluarea şi vânzarea energiei electrice produse, se arată în sursa citată.

„Acest acord reflectă ambiţia noastră de a crea valoare durabilă, dincolo de etapa de dezvoltare şi construcţie”, declară Carmelo Bongiovanni, Managing Director al ENEVO Group, potrivit comunicatului de presă.

Planul de implementare este structurat etapizat şi debutează cu un portofoliu iniţial de 100 MW în capacităţi fotovoltaice şi de stocare, completat de 50 MW în energie eoliană onshore. Lucrările de construcţie pentru primele active tehnologice urmează să înceapă în trimestrul al patrulea din 2026 pe piaţa românească. Proiectul include digitalizarea sistemelor şi integrarea soluţiilor de securitate cibernetică pentru securizarea pe termen lung a reţelei comerciale, se mai adaugă în sursa menţionată.

„Scalarea necesită un partener de încredere, capabil să gestioneze complexitatea. ENEVO Group combină o expertiză tehnică solidă cu un istoric dovedit de livrare”, afirmă King Chan, CEO al GreenArch Energy, conform comunicatului de presă.