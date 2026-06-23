E.ON reduce cu 77% timpul de nefuncţionare IT prin migrarea sistemelor în cloud

Grupul energetic E.ON înregistrează o scădere de 77% a timpului de nefuncţionare a sistemelor IT în ultimii cinci ani, în urma procesului de migrare a infrastructurii către platforma SAP S/4HANA Cloud, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Compania mizează pe digitalizare, creştere şi sustenabilitate pentru gestionarea operaţiunilor din reţelele energetice şi soluţiile pentru clienţi. Pentru susţinerea acestei tranziţii tehnologice, gigantul european a recrutat peste 1.000 de specialişti interni, dintre care 500 lucrează pe zona de date şi 300 în securitate cibernetică, se mai arată în sursa citată.

„Succesul depinde de echilibru. Trebuie să împingem inovaţia înainte, dar nu în detrimentul stabilităţii, securităţii cibernetice sau guvernanţei”, explică Sebastian Weber, CIO E.ON, conform comunicatului de presă.

Compania renunţă la laboratoarele digitale izolate şi integrează instrumentele tehnologice direct în procesele de business, sub o guvernanţă centralizată care controlează costurile. E.ON aplică tehnologiile avansate în sistemele de bază pentru interacţiunea cu cei 47 de milioane de clienţi. Strategia exclude dezvoltarea de platforme proprii şi se bazează pe colaborarea cu furnizori consacraţi, în timp ce inteligenţa artificială vizează automatizarea serviciilor, mentenanţa predictivă şi optimizarea operaţiunilor, potrivit sursei menţionate.

„Inteligenţa artificială generează aceeaşi reacţie ca marile valuri tehnologice anterioare. ChatGPT îmi simplifică viaţa acasă, deci mă aştept să îmi simplifice şi viaţa la muncă”, declară Sebastian Weber, CIO E.ON, se arată în sursa citată.

Modernizarea la scară largă în această industrie reglementată implică investiţii IT susţinute şi o abordare disciplinată. Programele interne de formare sprijină personalul în transformarea noilor tehnologii în rezultate comerciale măsurabile, conform comunicatului de presă.