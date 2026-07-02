Euronews: Comisia Europeană redistribuie fondurile pentru Balcanii de Vest către ţările care accelerează reformele de aderare

Uniunea Europeană va redirecţiona fondurile destinate reformelor din Balcanii de Vest către statele aflate în avangarda procesului de aderare, respectiv Muntenegru, Albania şi Macedonia de Nord, în condiţiile în care celelalte ţări din regiune nu respectă termenele stabilite pentru implementarea măsurilor luate, transmite Euronews.

Executivul european urmează să modifice alocările financiare din cadrul instrumentului creat pentru stimularea reformelor necesare integrării, informează doi oficiali europeni, sub protecţia anonimatului.

Mecanismul de Reformă şi Creştere pentru Balcanii de Vest dispune de un buget total de 6 miliarde de euro pentru perioada 2024-2027, însă instituţia europeană a eliberat până în prezent doar 673 de milioane de euro, notează sursa citată.

Cea mai mare parte a acestei sume a ajuns deja în Muntenegru, Albania şi Macedonia de Nord, conform datelor oficiale ale Comisiei Europene.

Regulamentul prevede reducerea sau suspendarea fondurilor pentru statele care depăşesc termenele limită de îndeplinire a condiţiilor stabilite, transmite publicaţia menţionată.

Suma totală rămasă neutilizată va fi direcţionată către ţările cu cel mai mare progres în agenda de reforme, potrivit sursei menţionate.

Bosnia şi Herţegovina riscă să piardă cele mai mari alocări financiare din cauză că nu a implementat nicio măsură din planul stabilit, pe fondul structurii instituţionale complexe de la nivel intern, informează Euronews.

Kosovo şi Serbia se află de asemenea într-o poziţie dezavantajoasă din cauza întârzierilor înregistrate, transmite aceeaşi sursă.

Reprezentanţii Comisiei Europene vor prezenta statelor membre în cursul acestei luni o analiză detaliată privind sumele exacte care vor fi supuse redistribuirii, notează publicaţia citată.