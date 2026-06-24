Evomag: aparatele de aer condiţionat se ieftinesc cu până la 15%

Preţurile aparatelor de aer condiţionat sunt cu aproximativ 10-15% mai mici faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul unei cereri mai temperate şi al stocurilor mai mari existente în piaţă, arată datele evomag. Scăderea le oferă consumatorilor mai mult spaţiu pentru compararea ofertelor şi pentru alegerea unor modele care includ deja funcţii de conectivitate, control de la distanţă şi filtrare a aerului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Categoria aparatelor de aer condiţionat se află într-un moment diferit faţă de anii în care valurile de căldură grăbeau decizia de cumpărare şi limitau rapid opţiunile disponibile. Clienţii analizează mai atent ofertele, iar momentul achiziţiei este influenţat de evoluţia temperaturilor. Cererea creşte accelerat în perioadele de caniculă, însă cumpărătorii acordă o atenţie mai mare diferenţelor de preţ, funcţiilor incluse şi disponibilităţii montajului.

Cele mai căutate aparate sunt cele din intervalul de preţ 1.199 - 1.999 de lei, iar modelele de 12.000 BTU concentrează cea mai mare parte a cererii. Această capacitate rămâne una dintre cele mai potrivite opţiuni pentru apartamente şi camere de dimensiuni medii, fiind asociată de cumpărători cu un echilibru între costul de achiziţie şi utilitatea aparatului în utilizarea curentă.

AC-ul smart, în topul achiziţiilor

Funcţiile smart au devenit un criteriu important de alegere în această categorie. Aparatele ce pot fi conectate la internet prin Wi-Fi reprezintă în prezent 90% din totalul vânzărilor evomag de aparate de aer condiţionat, iar controlul de la distanţă, prin aplicaţie, este tot mai frecvent accesat de cumpărători inclusiv în segmentul de preţ mediu.

Pe lângă conectivitate, clienţii urmăresc funcţii care cresc confortul din locuinţă şi permit o utilizare mai adaptată la ritmul zilnic: purificarea aerului, senzorii de prezenţă şi setările automate asociate localizării utilizatorului. Astfel, aparatul de aer condiţionat este ales tot mai des ca parte a unui ecosistem de locuinţă conectată, alături de alte produse care pot fi controlate din telefon.

„Alegerea unui aparat de aer condiţionat se face astăzi prin raportare la pachetul complet: preţ, capacitate, funcţii disponibile şi timpul necesar pentru instalare. Datele noastre arată că Wi-Fi-ul a devenit o funcţie de bază pentru cumpărători, nu un element rezervat modelelor din segmentul premium. Ponderea de 90% a aparatelor conectate la internet din vânzările evomag arată cât de repede s-a schimbat profilul produsului căutat. În acelaşi timp, nivelul actual al preţurilor şi termenele mai scurte pentru montaj le permit clienţilor să ia o decizie mai bine documentată, înainte de perioadele cu temperaturi foarte ridicate”, spune Mihai Pătraşcu, CEO evomag.

Montaj mai rapid şi interes mai mare pentru pachetele complete

Şi timpul mediu de aşteptare pentru serviciile de montaj s-a redus semnificativ faţă de anul trecut. Dacă în aceeaşi perioadă din 2025 instalarea putea dura 5 - 7 zile, în prezent montajul poate fi programat în 1 - 3 zile. Cererea pentru aceste servicii este cu aproximativ 20% mai mică faţă de anul trecut, iar evomag estimează că tarifele de montaj vor rămâne stabile în sezonul actual.

În acelaşi timp, comenzile care includ atât aparatul de aer condiţionat, cât şi serviciul de montaj au crescut cu circa 20% faţă de anul trecut şi reprezintă în prezent aproximativ 5% din totalul comenzilor din categorie. Interesul pentru acest tip de pachet arată că o parte dintre clienţi urmăresc să stabilească de la început costul complet al achiziţiei şi să evite căutarea separată a unei echipe de instalare într-o perioadă în care temperaturile ridicate pot creşte rapid presiunea asupra serviciilor disponibile.