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FM Logistic îşi extinde operaţiunile din CTPark Bucharest cu 10.300 de metri pătraţi

A.M.
Companii / 24 iunie, 14:06

FM Logistic îşi extinde operaţiunile din CTPark Bucharest cu 10.300 de metri pătraţi

Dezvoltatorul imobiliar CTP măreşte spaţiul logistic ocupat de compania FM Logistic în parcul industrial din Dragomireşti-Vale, iar parteneriatul total dintre cele două entităţi ajunge la 116.000 de metri pătraţi pe piaţa din România, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Lucrările de construcţie pentru noul spaţiu sunt deja în desfăşurare. Termenul de livrare al proiectului este programat pentru trimestrul al treilea din anul 2026. Extinderea continuă tranzacţia de tip sale-and-lease-back din anul 2023, prin care CTP a preluat portofoliul industrial al furnizorului de servicii logistice din Bucureşti, Piteşti şi Timişoara, conform sursei citate.

„FM Logistic este un partener de lungă durată şi un exemplu excelent al modului în care parcurile noastre sunt concepute pentru a susţine dezvoltarea clienţilor pe termen lung. Unul dintre avantajele-cheie ale reţelei CTPark este capacitatea noastră de a oferi oportunităţi de extindere în locaţiile existente, inclusiv în active care au intrat în portofoliul nostru prin achiziţii. Această flexibilitate le permite clienţilor noştri să îşi extindă operaţiunile eficient, menţinând în acelaşi timp continuitatea activităţilor”, declară Andrei Marian, Business Development Director CTP România, potrivit sursei menţionate.

Societatea utilizează noua suprafaţă pentru consolidarea activităţilor de distribuţie din zona Capitalei. CTPark Bucharest oferă acces direct la autostrada A1 şi asigură conexiuni pentru transportul regional şi de tip last-mile. Grupul francez FM Logistic activează pe piaţa locală din anul 2003 şi deserveşte clienţi din sectoarele bunurilor de larg consum, retail, cosmetice, industrie şi sănătate, se arată în comunicatul de presă.

„Susţinuţi de o strategie de dezvoltare proactivă, extindem locaţia noastră din Dragomireşti pentru a sprijini partenerii existenţi şi pentru a crea noi oportunităţi pe piaţă în industrii precum beauty, farmaceutică şi e-commerce, menţinând în acelaşi timp o perspectivă optimistă asupra tuturor sectoarelor în care activăm. Această extindere reprezintă un răspuns direct la cererea tot mai mare pentru spaţii logistice de înaltă calitate, iar în paralel continuăm să analizăm activ noi oportunităţi pentru extinderea prezenţei noastre în regiune”, afirmă Penelope Laigo, Managing Director FM Logistic România, conform aceleaşi surse.

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