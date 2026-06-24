Grampet Grup a modernizat 42 de vagoane în cadrul unui proiect finanţat din PNRR

Electroputere VFU Paşcani, parte a GRAMPET Group, a finalizat modernizarea celui de-al 42-lea vagon de călători clasa a II-a, în cadrul unui proiect de peste 66 de milioane de euro, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Acesta a trecut cu succes proba de parcurs şi urmează să fie livrat beneficiarului, confirmând încheierea unui program de modernizare şi reconstrucţie fără precedent, atât prin complexitate tehnică, cât şi prin ritmul de implementare. Uzina din Paşcani devine astfel prima companie de profil din România care finalizează un asemenea proiect de modernizare a vagoanelor destinate transportului de călători, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Încheierea acestui proiect în termenul asumat este o demonstraţie de maturitate industrială şi disciplină operaţională. Electroputere VFU Paşcani este prima companie românească care finalizează un proiect de modernizare a vagoanelor de călători prin PNRR şi, foarte probabil, singura care reuşeşte să îl ducă la bun sfârşit conform calendarului de implementare agreat. Nu vorbim doar despre modernizarea unor vagoane, ci despre transformarea modului în care oamenii călătoresc. Acest proiect reprezintă un pas important pentru un transport feroviar modern, incluziv şi echitabil, demonstrând încă o dată că avem capacitatea de a livra la standarde europene.”, declară Gruia Stoica, preşedinte şi fondator GRAMPET Group.

• Tradiţie industrială şi continuitate în modernizarea feroviară

Proiectul derulat de Electroputere VFU Paşcani, o uzină cu peste 156 de ani de experienţă şi tradiţie în fabricarea şi modernizarea materialului rulant, a fost demarat la finalul anului 2023, în urma adjudecării a două licitaţii publice organizate de SNTFC CFR Călători SA. Contractele aferente prevăd atât lucrările de modernizare a vagoanelor de călători, cât şi servicii de mentenanţă preventivă şi corectivă pentru o perioadă de 9 ani.

În baza acestora, pornind de la vagoane seria veche 20-76, Electroputere VFU Paşcani a livrat două configuraţii de vehicule feroviare, adaptate cerinţelor actuale de transport public:

22 de vagoane salon simple - cu o capacitate de 64 de locuri pe scaune (serie nouă 28-70).

20 de vagoane PMR - cu o capacitate de 48 de locuri, configurate pentru transportul persoanelor cu mobilitate redusă şi al echipamentelor sportive (seria nouă 84-70).

Toate cele 42 de vagoane deţin certificare CE şi îndeplinesc Specificaţiile Tehnice de Interoperabilitate aplicabile la nivel european.

• Tehnologie modernă, accesibilitate şi conectivitate

Vagoanele modernizate au fost echipate cu o serie de facilităţi destinate creşterii gradului de confort şi conectivitate pe parcursul călătoriei. Fiecare loc dispune de acces la prize de 230V şi porturi USB, vagoanele fiind dotate cu reţea Wi-Fi şi sistem de infotainment. Controlul temperaturii este asigurat prin instalaţii moderne de climatizare, iluminatul este realizat integral cu tehnologie LED, iar ferestrele din sticlă securizată oferă protecţie împotriva razelor UV. Fiecare unitate include două toalete ecologice precum şi spaţii dedicate pentru depozitarea bagajelor voluminoase şi un sistem de supraveghere video cu circuit închis (CCTV).

Pentru lotul de vagoane din seria 84-70, proiectul a prevăzut dotări specifice privind accesibilitatea şi transportul alternativ. Vagoanele sunt echipate cu două lifturi laterale pentru accesul scaunelor rulante, iar la interior există un spaţiu dedicat pentru acestea, prevăzut cu zonă de ancorare şi trei locuri pentru însoţitori. Una dintre cele două toalete ecologice a fost dimensionată şi amenajată special pentru pasagerii cu mobilitate redusă. Totodată, configuraţia include 6 suporţi speciali pentru biciclete sau schiuri şi 6 strapontine adiacente.