Handbal: Danemarca a câştigat Campionatul European

Echipa de handbal masculin a Danemarcei a realizat o performaţă istorică duminică, reuşind „tripla coroană”, după ce a câştigat titlul european, după cel olimpic şi cel mondial.

La Herning, pe teren propriu, în faţa a 15.000 de fani, Danemarca a învins Germania, în finala Campionatului European de handbal masculin, la o diferenţă de şapte goluri, scor 34-27. Este al treilea titlu european din istorie câştigat de Danemarca, echipa care acum este deţinătoarea tuturor titlurilor majore, după Jocurile Olimpice 2024 şi Campionatul Mondial 2025.

Este pentru a doua oară în istorie când o echipă masculină de handbal realizează „tripla coroană”, după Franţa anilor 2008-2012.

MVP-ul turneului final a fost desemnat danezul Mathias Gidsel.