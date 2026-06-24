Investiţii de 15 milioane de lei la Spartan în 2026, după un an cu afaceri de peste 270 de milioane de lei

Spartan, în sistem de franciză, a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri de peste 270 de milioane de lei la nivelul întregii reţele şi aproximativ 4,5 milioane de clienţi deserviţi. Marja de profit s-a situat la 9,2%, iar compania anunţă investiţii de peste 15 milioane de lei pentru dezvoltarea şi modernizarea reţelei în 2026, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Din cifra de afaceri totală realizată în 2025, aproximativ 145 de milioane de lei au fost generate de locaţiile proprii, iar 125 de milioane de lei de restaurantele operate în sistem de franciză.

„Anul 2025 a fost un an de reaşezare şi dezvoltare pentru Spartan. Am ales să reinvestim profitul în consolidarea reţelei, modernizarea restaurantelor şi susţinerea partenerilor noştri francizaţi, pentru a crea o bază solidă de creştere pe termen lung. Chiar şi aşa, profitabilitatea a fost solidă,” a declarat Gabriel Melniciuc, CEO Spartan Restaurants.

Pe parcursul anului trecut, Spartan a investit aproximativ 2.000.000 de lei în dezvoltarea locaţiilor francizate. Fondurile au fost direcţionate către creşterea vizibilităţii restaurantelor, digitalizare, achiziţia de echipamente performante şi alinierea unităţilor la noile standarde operaţionale şi de imagine ale brandului. De asemenea, compania a continuat investiţiile în cursurile de management începute în 2024, cursuri dedicate atât managerilor din locaţiile proprii, cât şi celor din francize.

Investiţia pentru deschiderea unui restaurant Spartan, în sistem de franciză începe de la 1.350.000 lei, iar costurile pentru a deveni francizat includ o taxă de 78.000 lei şi plata unei redevenţe lunare de 6% din vânzări.

Până acum, în 2026, compania a continuat programul de renovare a restaurantelor existente, inclusiv în centre comerciale importante din Constanţa şi Cluj-Napoca şi a deschis o nouă locaţie în Vâlcea. De altfel, pentru anul acesta, Spartan şi-a propus deschiderea a cel puţin 10 noi restaurante, din care 6 proprii şi minimum 4 locaţii francizate.

Compania analizează oportunităţi de dezvoltare în mai multe oraşe din ţară, printre care: Bucureşti, Oradea, Ploieşti, Galaţi, Bistriţa şi Cluj-Napoca. Pe plan extern, Spartan continuă dezvoltarea operaţiunilor din Spania şi ia în calcul extinderea în Marea Britanie si Irlanda.

”Comportamentul consumatorilor s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Consumatorul român caută branduri cu personalitate şi elemente clare de diferenţiere, tendinţă care determină operatorii din segmentul QSR (Quick Service Restaurants) să investească constant în experienţa oferită clienţilor. Calitatea produselor rămâne esenţială, dar contează la fel de mult confortul, aspectul locaţiei şi rapiditatea serviciilor,” a explicat Gabriel Melniciuc.