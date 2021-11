KELEMEN HUNOR:''UDMR susţine varianta de premier prin rotaţie - Nicolae Ciucă, apoi un premier PSD''

UDMR îl susţine premier, pentru un an şi jumătate, pe Nicolae Ciucă, urmând apoi să fie numit la conducerea guvernului un reprezentant al PSD, a anunţat, astăzi, preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că, la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis, a prezentat poziţia UDMR referitoare la noua coaliţie, una foarte mare, constituită după "discuţii dificile, care au durat mai mult decât durează de obicei".

"Am spus că avem un program de guvernare stabilit împreună cu PSD, cu PNL, cu UDMR şi cu grupul minorităţilor naţionale din Cameră. Avem acordul politic, structura guvernului şi cu toţii am căzut de acord că mergem pe această variantă de premier prin rotaţie: pentru următorul an şi jumătate să fie Nicolae Ciucă, apoi un premier PSD. Sigur, când ai o astfel de majoritate largă în Parlament, dincolo de problemele foarte de actualitate, trebuie să te gândeşti ce faci pe termen lung pentru România, ce reforme vrei să faci. Şi eu am spus că, din punctul nostru de vedere, suntem obligaţi să facem reforme mai consistente, inclusiv revizuirea Constituţiei în câteva puncte, dar nu am intrat în detalii, suntem obligaţi să avem proiecte de dezvoltare pe termen lung", a declarat liderul UDMR, la finalul consultărilor cu şeful statului.

Kelemen Hunor a anunţat că UDMR păstrează cele trei portofolii plus funcţia de vicepremier în Guvern, urmând ca votul pentru noul guvern să aibă loc joi, în Parlament.

"Am prezentat şi calendarul făcut de această nouă formulă de guvernare şi joi după-amiază să fim în stare să începem activitatea după votul în Parlament. Noi vom avea o şedinţă, de la 13.30, Consiliul permanent al Uniunii, unde vom aproba propunerile noastre pentru funcţiile din cabinet. Şi eu o să propun să mergem cu aceeaşi echipă, şi sper că vom avea şi voturile necesare, adică Cseke Attila la Dezvoltare, Tanczos Barna la Mediu şi Eduard Novak la Ministerul Sportului. Vicepremier - subsemnatul", a explicat preşedintele UDMR.