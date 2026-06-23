MEDAT prelungeşte înscrierile pentru fondurile elveţiene din programul SME Eco-Tech până la 24 iulie

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului şi Turismului prelungeşte sesiunea de depunere a proiectelor pentru programul SME Eco-Tech, dedicat digitalizării şi ecologizării IMM-urilor din industria prelucrătoare, ca urmare a neepuizării bugetului disponibil, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Companiile interesate pot transmite cererile de finanţare până la data de 24 iulie 2026, ora 20:00, prin intermediul platformei electronice dedicate. Autorităţile române evaluează în prezent, alături de partenerii financiari externi, o serie de măsuri pentru flexibilizarea criteriilor de accesare a fondurilor nerambursabile, în vederea creşterii productivităţii şi a sprijinirii producţiei interne, se arată în sursa citată.

Conform comunicatului de presă, programul dispune de un buget total de 288.843.072 lei, asigurat în proporţie de 70% din contribuţia nerambursabilă a Confederaţiei Elveţiene. Structura de finanţare impune o valoare minimă a proiectului de 668.100 lei şi este formată dintr-un grant guvernamental de maximum 40% (în limita a 267.240 lei), completat de un credit bancar de cel puţin 60% din valoarea investiţiei, informează Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului şi Turismului.

Schema de sprijin se adresează întreprinderilor cu capital privat înfiinţate cel târziu la 31 decembrie 2021, care activează în domenii precum industria alimentară, textilă, farmaceutică, IT sau metalurgie şi nu înregistrează datorii fiscale, potrivit comunicatului de presă.