Mercato: CFR Cluj se desparte de portarul Mihai Popa

Clubul CFR Cluj a anunţat marţi plecarea de la echipă a portarului Mihai Popa, potrivit news.ro.

"Mulţumim, Mihai Popa! Clubul CFR 1907 Cluj şi portarul Mihai Popa nu vor mai colabora în noul sezon competiţional, contractul dintre cele două părţi fiind încetat amiabil la începutul acestei luni. Revenit în Gruia în iarna acestui an, Popa a îmbrăcat tricoul echipei noastre de 19 ori.

Pe această cale îi mulţumim pentru munca depusă la CFR Cluj şi îi dorim succes în carieră!", a scris clubul clujean într-un comunicat publicat pe pagina de FB a grupării.

Mihai Popa a venit la CFR Cluj de la formaţia italiană Torino şi a evoluat în 19 meciuri pentru echipa din Gruia, primind 17 goluri.