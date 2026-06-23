NESCAFÉ achiziţionează 53% din cafeaua verde din surse regenerative şi reduce emisiile cu 18%

Brandul NESCAFÉ înregistrează o pondere de 53% a cafelei verzi achiziţionate de la cultivatori care aplică tehnici de agricultură regenerativă, conform datelor din cel mai recent raport de progres al companiei, potrivit comunicat de presă remis redacţiei.

Creşterea volumelor are la bază extinderea programelor de asistenţă tehnică realizate de 1.600 de agronomi în 15 ţări producătoare. Aceste metode de cultivare includ agrosilvicultura şi fertilizarea optimizată, măsuri care cresc sănătatea solului şi reduc cu 18,3% emisiile de gaze cu efect de seră faţă de anul de referinţă 2018, potrivit sursei citate.

„Cu mai mult de jumătate din cafeaua verde achiziţionată de la fermieri care adoptă practici de agricultură regenerativă în 2025, NESCAFÉ a atins un punct de referinţă important”, afirmă Antje Shaw, Head of Sustainability pentru NESCAFÉ, conform comunicatului de presă .

În prezent, un procent de 94,3% din materie primă provine din surse verificate independent, iar fabricile de producţie folosesc energie electrică din surse regenerabile în proporţie de 98,6%. Pe segmentul social, parteneriatul cu organizaţia Terre des Hommes vizează integrarea măsurilor de protecţie a minorilor direct în comunităţile de furnizori, se mai arată în sursa citată.

„Parteneriatul nostru cu NESCAFÉ consolidează această credinţă, integrând eforturile companiei de protecţie a copilului pe teren cu sistemele comunitare şi publice de stat deja existente”, declară Roy Tjan, Child Rights and Business Global Advisor în cadrul Terre des Hommes, potrivit comunicatului de presă.