Nicuşor Dan: ”România nu intră în conflictul din Strâmtoarea Ormuz”

Nicuşor Dan a declarat marţi că România participă la discuţiile privind deblocarea Strâmtorii Ormuz, însă eventualele acţiuni ale coaliţiei vor avea loc doar în condiţiile unei încetări provizorii sau definitive a focului, relatează News.ro.

Întrebat la Timişoara despre implicarea României, preşedintele a spus că s-a constituit o coaliţie dedicată acestei probleme şi că România face parte, în mod firesc, din ea. Pentru moment, au avut loc discuţii la nivelul miniştrilor Apărării şi de Externe, iar în prezent continuă discuţiile tehnice, potrivit News.ro.

Şeful statului a subliniat că acţiunile acestei coaliţii nu vor avea loc decât în situaţia unei încetări provizorii sau definitive a focului. „Nu e vorba de a ne angrena în conflictul existent. Deci suntem în etapa în care se fac diferite scenarii tehnice, în care fiecare dintre ţări îşi asumă participarea cu diferite tipuri de echipamente sau de militari, dar nu este vorba, subliniez, de o intrare în conflict şi doar de chestiuni tehnice”, a declarat Nicuşor Dan, conform News.ro.

Preşedintele a adăugat că România are deja experienţă utilă în operaţiuni de deminare, având în vedere apropierea de războiul din Ucraina, care s-a desfăşurat parţial şi pe mare. „Ştiţi că avem un program comun cu Bulgaria şi cu Turcia de deminare şi asta poate să fie interesant”, a mai spus Nicuşor Dan, relatează News.ro.