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Nissan renunţă la dezvoltarea versiunii electrice a modelului Qashqai

S.B.
Companii / 24 iunie, 10:43

Nissan renunţă la dezvoltarea versiunii electrice a modelului Qashqai

Constructorul auto japonez Nissan a suspendat dezvoltarea unei versiuni complet electrice a modelului Qashqai, cel mai bine vândut automobil al companiei în Europa, potrivit news.ro.

Decizia face parte dintr-un amplu program de restructurare şi reducere a costurilor.

Proiectul viza producerea unui Qashqai electric la uzina din Sunderland, cea mai mare fabrică auto din Marea Britanie. Planul fusese anunţat în 2023 şi fusese prezentat de guvernul britanic drept o investiţie importantă pentru industria locală a vehiculelor electrice.

Potrivit surselor, dezvoltarea modelului a fost oprită încă de anul trecut, iar dacă Nissan va decide să reia proiectul, lansarea pe piaţă nu ar putea avea loc înainte de începutul anilor 2030.

Compania nu a comentat direct informaţiile privind anularea modelului electric Qashqai, însă a reafirmat că rămâne angajată în extinderea gamei de vehicule electrificate, inclusiv modele hibride.

Nissan a explicat că piaţa europeană a vehiculelor electrice traversează o perioadă de volatilitate semnificativă şi că urmăreşte o strategie de electrificare ”echilibrată”.

Decizia vine într-un moment dificil pentru constructorul japonez, care se confruntă cu o concurenţă tot mai puternică din partea producătorilor chinezi. Aceştia inundă piaţa europeană cu modele electrice mai accesibile ca preţ.

Qashqai reprezintă un model esenţial pentru Nissan. În 2025, SUV-ul pe benzină şi în versiune hibridă a generat aproximativ 45% din cele 330.000 de automobile vândute de companie în Europa.

Între timp, Nissan continuă producţia modelului electric Leaf la Sunderland şi a prezentat în aprilie o versiune electrică a crossoverului Juke, care va fi construită tot în Marea Britanie.

Compania poartă în prezent discuţii cu guvernul britanic pentru obţinerea unui sprijin financiar destinat noii strategii pentru uzina Sunderland, unde lucrează aproximativ 6.000 de angajaţi.

Orice ajutor guvernamental va fi condiţionat de producerea unor noi modele şi de menţinerea locurilor de muncă.

În paralel, Nissan a semnat recent un acord cu producătorul chinez Chery pentru a analiza posibilitatea fabricării unor modele ale companiei chineze la Sunderland.

Renunţarea la Qashqai electric face parte dintr-o reevaluare mai amplă a strategiei globale a Nissan.

Compania a anunţat deja că renunţă la planurile de producţie pentru două SUV-uri electrice în uzina sa din Mississippi şi că îşi va reduce gama globală de modele de la 56 la 45.

Totodată, Nissan şi subsidiara sa JATCO au confirmat anularea unui proiect pentru producerea unui sistem electric integrat de propulsie la Sunderland.

Incertitudinile legate de noile reguli europene privind conţinutul local al vehiculelor electrice reprezintă un alt factor de risc pentru industria auto britanică după Brexit.

Aproximativ 60% dintre automobilele fabricate în Marea Britanie sunt exportate către Uniunea Europeană, iar industria avertizează că eventuale restricţii privind statutul de produs european ar putea afecta competitivitatea producţiei britanice.

Pentru Nissan, suspendarea proiectului Qashqai electric oferă economii pe termen scurt, dar riscă să lase compania în urmă într-unul dintre cele mai importante segmente ale pieţei europene, în condiţiile în care rivalii accelerează lansarea de noi modele electrice.

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