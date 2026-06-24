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Novak Djokovici s-a retras de la un turneu demonstrativ

S.B.
Sport / 24 iunie, 10:45

Novak Djokovici s-a retras de la un turneu demonstrativ

Novak Djokovici, a cărui participare la prestigiosul turneu demonstrativ desfăşurat la Hurlingham, Anglia, a fost anunţată cu mare fast luni, nu mai figurează în program, cu doar câteva zile înainte de începerea turneului de la Wimbledon, potrivit news.ro.

Numărul unu mondial, Jannik Sinner, este aşteptat să joace miercuri.

Din 2019, Novak Djokovici şi-a făcut un obicei din a ajunge la Wimbledon fără a juca într-un turneu pe iarbă. Sârbul preferă să participe la un turneu demonstrativ în Hurlingham, un cartier londonez, cu o săptămână înainte de Grand Slam-ul de la Londra. Nu plănuise să facă altfel în 2026, Wimbledonul începând luni, 29 iunie.

Numărul opt mondial a fost anunţat cu mare fast luni de Giorgio Armani Tennis Classic. „Regele s-a întors”, a scris turneul pe site-ul său despre sârb, care urma să joace în eveniment pentru a cincea oară consecutiv. „Novak Djokovici îl va înfrunta pe Karen Khachanov miercuri, 24 iunie.” „Revenirea lui Novak la acest turneu demonstrativ, împreună cu prima apariţie a lui Jannik Sinner, promite o săptămână fantastică de tenis de cel mai înalt nivel”, a declarat directorul turneului, Nikhil Waugh.

Însă sârbul în vârstă de 39 de ani, care nu a mai concurat de la înfrângerea în runda a treia de la Roland-Garros în faţa brazilianului Joao Fonseca, nu mai este în program. El a fost înlocuit de americanul Martin Damm (locul 105 în clasament), care îl va înfrunta pe Khachanov miercuri. De asemenea, Djokovic nu se mai află pe lista jucătorilor pentru ediţia din 2026, deşi turneul nu a anunţat oficial acest lucru. Nici el nu a comentat pe această temă pe reţelele sale de socializare.

Djokovici vrea un al 25-lea titlu de Grand Slam la Wimbledon (29 iunie - 12 iulie), pe care l-a câştigat de 7 ori de la începutul carierei sale, în 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 şi 2022. El vine după o semifinală anul trecut - o înfrângere în faţa lui Jannik Sinner - după ce a ajuns în finală de două ori (înfrângeri în faţa lui Carlos Alcaraz).

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