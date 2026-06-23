Opt ţări doresc participarea în proiectul Black Sea A.I. Gigafactory

Companii din opt state din Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu şi Asia au depus expresii de interes pentru participarea la proiectul de infrastructură digitală Black Sea A.I. Gigafactory, coordonat de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energiei, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Entităţile din străinătate vizează fie rolul de lider de consorţiu şi investitor, fie calitatea de partener. Proiectul urmăreşte crearea unei super-infrastructuri de calcul şi inteligenţă artificială în România, fapt care plasează statul ca un potenţial centru regional pentru servicii digitale, conform sursei citate.

„România are două atuuri importante pentru următoarea etapă de dezvoltare tehnologică: capacitatea energetică şi talentul local. Aceste două elemente sunt esenţiale pentru atragerea în ţara noastră a unor mari centre de date, a proiectelor de infrastructură de calcul de înaltă performanţă şi a proiectelor majore de inteligenţă artificială”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, se arată în comunicat.

În perioada următoare, Comitetul tehnic de implementare şi Comitetul de coordonare strategică analizează documentele depuse, potrivit sursei citate.

Structurile de guvernanţă beneficiază de suportul International Finance Corporation (IFC), o divizie a Grupului Băncii Mondiale. Instituţia acordă consultanţă tehnică pe baza unui acord semnat cu Ministerul Finanţelor. Iniţiativa beneficiază de asemenea de sprijinul Autorităţii pentru Digitalizarea României şi consolidează rolul regiunii Mării Negre în ecosistemul tehnologic european, se arată în sursa menţionată.