Oracle a eliminat 21.000 de locuri de muncă într-un an pentru a finanţa investiţiile în IA

Oracle a redus cu aproximativ 21.000 numărul angajaţilor în ultimele 12 luni, echivalentul a aproape 13% din forţa sa de muncă, pe fondul restructurărilor generate de extinderea proiectelor de inteligenţă artificială, conform CNBC, citat de News.ro.

Potrivit raportului anual depus luni la autorităţile de reglementare, compania număra 141.000 de angajaţi cu normă întreagă în mai 2026, faţă de 162.000 în aceeaşi perioadă a anului anterior, potrivit aceleiaşi surse. Oracle a precizat că adoptarea tehnologiilor de IA în cadrul operaţiunilor sale a contribuit la reducerea personalului şi că acest proces ar putea continua în viitor, conform News.ro. Compania a cheltuit aproximativ 1,8 miliarde de dolari pentru restructurare, inclusiv plăţi compensatorii, faţă de 374 de milioane de dolari în anul precedent, potrivit aceleiaşi surse.

Conducerea Oracle avertizează că astfel de procese pot afecta negativ productivitatea şi moralul angajaţilor, cu riscuri privind lipsurile de personal calificat, pierderea experienţei acumulate şi dificultăţi în retenţie, conform documentelor oficiale citate de News.ro. Compania susţine totuşi că restructurările sunt necesare pentru a adapta resursele umane la dezvoltarea accelerată a afacerilor din domeniul cloud şi al inteligenţei artificiale, potrivit aceleiaşi surse.

Valul de concedieri survine într-un context de investiţii masive: în ianuarie, Oracle a prezentat un plan de atragere a 50 de miliarde de dolari prin datorii şi capital propriu, iar în ultimul exerciţiu financiar cheltuielile de capital au crescut cu 162%, până la 55,7 miliarde de dolari, cu un flux de numerar liber negativ de 23,7 miliarde de dolari, conform News.ro.

Oracle nu este singura companie în această situaţie. Meta a concediat aproximativ 8.000 de angajaţi în mai, reprezentând 10% din personal, iar Microsoft a lansat în aprilie un program de plecări voluntare vizând circa 7% din angajaţii din SUA, potrivit aceleiaşi surse. Potrivit estimărilor citate de CNBC, inteligenţa artificială a fost asociată cu peste 50.000 de concedieri în Statele Unite în cursul anului 2025, conform News.ro. Acţiunile Oracle au scăzut marţi cu aproximativ 1%, iar de la începutul anului au pierdut peste 10% din valoare, pe fondul unei corecţii mai ample a sectorului tehnologic, potrivit aceleiaşi surse.