RBL: Creşterea veniturilor bugetare nu este sustenabilă fără reforme

România a înregistrat în ultimele luni îmbunătăţiri semnificative în colectarea veniturilor şi în absorbţia fondurilor europene, însă aceste evoluţii riscă să fie nesustenabile pe termen lung în lipsa reformelor structurale, arată datele Fundaţiei Romanian Business Leaders (RBL), potrivit Agerpres.

Reprezentanţii RBL transmit că încasările din TVA au crescut cu 30% faţă de noiembrie 2024 şi ating 12,2 miliarde de lei. Este cea mai bună performanţă de acest tip din ultimii 15 ani. Absorbţia fondurilor europene a ajuns la cel mai ridicat nivel de la aderarea României la Uniunea Europeană, cu peste 22 de miliarde de lei atrase până la finalul lunii noiembrie 2025, adaugă Agerpres.

Deficitul bugetar raportat la PIB a scăzut în perioada noiembrie 2024 - noiembrie 2025, însă RBL atrage atenţia că reducerea este insuficientă în absenţa unor reforme profunde. Organizaţia semnalează stagnarea reformei justiţiei, menţinerea pensiilor speciale şi lipsa unor măsuri cu impact real în eficientizarea aparatului de stat, notează sursa citată anterior.

Digitalizarea administraţiei publice, debirocratizarea şi reforma companiilor de stat înregistrează progrese mult sub aşteptări, în condiţiile în care mediul privat şi-a demonstrat capacitatea de adaptare şi conformare fiscală, conform Agerpres.

În plan fiscal, RBL avertizează că menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri afectează competitivitatea economiei. Deşi taxa a fost redusă şi urmează să fie eliminată complet din 2027, datele BNR indică o încetinire a fluxurilor de investiţii străine directe după introducerea acesteia, subliniază Agerpres.

Organizaţia critică reluarea discuţiilor cu privire la impozitarea progresivă a veniturilor salariale, pe care o consideră o măsură fără beneficii economice reale şi cu potenţial de descurajare a muncii şi investiţiilor, potrivit sursei citate.

Romanian Business Leaders solicită Guvernului accelerarea reformelor asumate, stabilitate legislativă şi predictibilitate fiscală, subliniind că dezvoltarea economică pe termen lung nu poate fi susţinută doar prin creşterea temporară a veniturilor bugetare, mai adaugă Agerpres.