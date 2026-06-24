Reuters: SK Hynix obţine 29 de miliarde de dolari prin listarea pe bursa Nasdaq

Compania sud-coreeană SK Hynix listează titluri americane de depozit pe piaţa Nasdaq în 10 iulie şi estimează încasări de 29,43 miliarde de dolari, relatează Reuters.

Producătorul de cipuri de memorie emite 17,79 milioane de acţiuni noi. Fondurile colectate merg către construcţia de fabrici în localităţile Yongin şi Cheongju. De asemenea, societatea cumpără echipamente cu ultraviolete extreme pentru fabricarea componentelor. Zece titluri reprezintă echivalentul unei acţiuni comune. Instituţiile BofA Securities, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs şi JP Morgan Securities administrează această ofertă publică. Tranzacţia depăşeşte listarea istorică a gigantului chinez Alibaba din anul 2014, evaluată la 21,8 miliarde de dolari, conform sursei citate.

„Apariţia memoriei AI personalizate a schimbat fundamental datele în industria semiconductorilor şi a permis companiei SK Hynix să se impună ca lider de piaţă”, declară Kim Sunwoo, analist la Meritz Securities, potrivit sursei menţionate.

Cererea masivă din partea dezvoltatorilor de centre de date pentru inteligenţa artificială susţine profiturile record. Titlurile SK Hynix au înregistrat o creştere de peste 340% de la începutul acestui an şi au propulsat producătorul pe prima poziţie în topul celor mai valoroase companii din Coreea de Sud. Capitalizarea de piaţă a ajuns la 2.091 trilioane de woni, fapt care devansează concernul Samsung Electronics. Listarea pe piaţa din Statele Unite ale Americii oferă acces la noi investitori şi reduce decalajul de evaluare faţă de concurenţii globali, mai adaugă Reuters.