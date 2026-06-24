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România - pe locul 50 din 69 la eficienţa companiilor

A.V.
Companii / 24 iunie, 14:00

Cristian Oneţiu, fondator şi CEO BizzOS

Cristian Oneţiu, fondator şi CEO BizzOS

Această poziţionare evidenţiază lipsa capacităţii organizaţiilor de a funcţiona eficient şi de a executa rapid şi coerent Cristian Oneţiu, fondator şi CEO BizzOS: ”Problema competitivităţii României nu este că nu avem oameni buni sau tehnologie, ci felul în care sunt conduse companiile”

România ocupă locul 50 din 69 de economii analizate la capitolul Business Efficiency, conform IMD World Competitiveness Ranking 2025. Clasamentul măsoară eficienţa companiilor din perspectiva productivităţii, capacităţii manageriale, eficienţei organizaţionale, agilităţii şi capacităţii de a transforma strategia în rezultate. Poziţionarea României pe locul 50 evidenţiază o provocare majoră pentru mediul de afaceri: nu lipsa ideilor, a tehnologiei sau a oamenilor competenţi, ci capacitatea organizaţiilor de a funcţiona eficient şi de a executa rapid şi coerent, potrivit unui comunicat de presă al platformei BizzOS, transmis redacţiei.

În acelaşi timp, raportul privind competitivitatea Europei coordonat de Mario Draghi arată că una dintre principalele vulnerabilităţi ale economiei europene este ritmul lent de adoptare a tehnologiei, inteligenţei artificiale şi a noilor modele de management în rândul IMM-urilor.

Dacă România ar urca doar 10 poziţii în clasamentul global al eficienţei companiilor, impactul economic ar fi uriaş: productivitate mai mare, companii mai profitabile, salarii mai competitive şi o economie mai rezilientă, notează sursa citată. Totuşi, România se află în prezent aproape de finalul clasamentului, deşi companiile au investit masiv în tehnologie, digitalizare şi dezvoltarea competenţelor, una dintre cele mai mari provocări rămâne capacitatea de a transforma strategia în rezultate concrete.

În multe organizaţii există strategii bine definite care nu sunt implementate eficient, KPI-uri care nu influenţează deciziile, şedinţe care consumă timp fără a genera responsabilitate şi echipe care muncesc mult fără a fi pe deplin aliniate în aceeaşi direcţie. Aceste pierderi aparent mici se multiplică în timp şi se traduc prin venituri, profitabilitate şi productivitate sub potenţial.

BizzOS lansează Business Competitiveness Assessment

Într-un context european în care competitivitatea şi productivitatea IMM-urilor au devenit priorităţi strategice, BizzOS lansează Business Competitiveness Assessment, un instrument gratuit care le permite antreprenorilor să îşi evalueze nivelul de competitivitate şi să identifice oportunităţi concrete de creştere a performanţei.

Cristian Oneţiu, fondator şi CEO BizzOS, declară: ”Problema competitivităţii României nu este că nu avem oameni buni sau tehnologie, ci felul în care sunt conduse companiile. Managerii români sunt prinşi în zgomotul zilnic al stingerii de incendii, în loc să conducă prin sisteme. Dacă nu legăm strategia de execuţia zilnică, tehnologia devine doar o cheltuială, nu o investiţie. Acest instrument oferă radiografia dură, dar necesară, pe care orice fondator trebuie să o vadă dacă vrea să crească sustenabil. Organizaţiile care vor avea de câştigat în următorul deceniu sunt cele care învaţă mai repede, execută mai repede şi se adaptează mai repede. Fiecare IMM care devine mai productiv, mai eficient şi mai bine coordonat contribuie direct la creşterea competitivităţii economiei româneşti”.

Potrivit metodologiei dezvoltate de companie, competitivitatea reprezintă capacitatea unei organizaţii de a transforma resursele în rezultate mai rapid decât concurenţa şi este determinată de patru factori esenţiali: strategia, alinierea organizaţională, coordonarea execuţiei şi evaluarea performanţei.

Metodologia PACE (Planificare, Aliniere, Coordonare şi Evaluare) dezvoltata de BizzOS şi conceptul de Scor de Competitivitate, un indicator standardizat care permite companiilor să îşi măsoare progresul şi maturitatea managerială în timp. În primele luni de utilizare, peste 100 de companii au folosit metodologia şi instrumentele dezvoltate de BizzOS pentru a evalua şi îmbunătăţi procesele de management, validând nevoia unei abordări mai riguroase asupra competitivităţii organizaţionale.

Obiectivul pe termen lung este crearea unui reper standardizat pentru competitivitatea IMM-urilor româneşti, similar indicatorilor utilizaţi deja la nivel internaţional pentru evaluarea performanţei financiare sau a sustenabilităţii.

Antreprenorii şi managerii care doresc să afle nivelul de competitivitate al organizaţiei lor pot accesa gratuit Business Competitiveness Assessment pe platforma BizzOS.

BizzOS este primul Management Operating System (MOS) lansat la nivel global, o nouă categorie de software dedicată digitalizării managementului organizaţional. Platforma conectează planificarea, alinierea, coordonarea şi evaluarea performanţei într-un singur sistem de operare al afacerii, oferind liderilor o modalitate structurată de a transforma strategia în rezultate măsurabile.

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