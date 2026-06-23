Salt Bank introduce comisioane fixe la transferurile internaţionale în nouă ţări

Salt Bank lansează opţiunea Low Cost Transfers, o funcţionalitate prin care utilizatorii trimit bani direct în moneda locală a nouă state non-euro, cu scopul de a reduce costurile şi timpii de procesare, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Noua metodă elimină băncile intermediare, iar tranzacţiile se procesează în câteva minute sau în cel mult câteva ore .Comisionul are o valoare fixă de 5 lei per tranzacţie pentru persoanele fizice şi de 10 lei pentru clienţii Salt Business, indiferent de suma transferată, se arată în sursa citată.

„Aproape 80% dintre plăţile externe făcute de clienţii Salt merg către Marea Britanie. De cele mai multe ori, sunt bani trimişi către oameni dragi, aşa că ne-am dorit ca aceste transferuri să fie simple, exact cum sunt cele de acasă”, declară Robert Anghel, CEO Salt Business, conform comunicatului de presă.

Opţiunea acoperă transferuri către Marea Britanie, SUA, Canada, Danemarca, Ungaria, Norvegia, Polonia, Suedia şi Elveţia. În mod uzual, comisioanele bancare internaţionale variază între 12,5 lei şi 500 lei pentru populaţie, respectiv între 50 lei şi 2.500 lei pentru companii. Sistemul detectează automat contul beneficiarului şi activează noul tip de plată în aplicaţie, potrivit sursei menţionate.

Dezvoltarea acestui serviciu are la bază un parteneriat cu platforma Currencycloud, o soluţie Visa Direct, conform sursei citate.

„Parteneriatul dintre Salt Bank şi Currencycloud, o soluţie Visa Direct, demonstrează modul în care inovaţia poate simplifica transferurile internaţionale de bani. Prin lansarea portofelului multicurrency al Salt Bank, am facilitat o experienţă FX digitală, în timp real şi fără fricţiuni pentru clienţii lor”, afirmă Claudia Cruceru, Head of Visa Direct, CEE, se arată în comunicat.

Pentru restul transferurilor globale, instituţia bancară actualizează opţiunea SWIFT Standard. Clienţii pot alege repartizarea comisioanelor prin opţiunile „Our”, unde expeditorul suportă toate taxele, sau „Shared”, unde costurile se împart între iniţiator şi destinatar, potrivit sursei citate.