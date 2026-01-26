Proiectul legii femicidului, pregătit de adoptare în prima sesiune a Senatului

Senatorii din Comisia juridică şi Comisia specială „România fără violenţă domestică”, au adoptat raportul asupra proiectului de lege cu privire la prevenirea şi combaterea femicidului şi a violenţelor care îl preced. Proiectul urmează să fie supus votului în plenul Senatului, în sesiunea parlamentară care va începe la 1 februarie, potrivit News.ro.

Legea are scopul de a oferi o abordare clară şi preventivă a fenomenului femicidului, care până acum nu era definit juridic şi pentru care nu existau date centralizate sau instrumente clare de analiză. În lipsa acestora, statul a reacţionat „tardiv” după producerea tragediilor, iar femicidul este considerat „previzibil şi prevenibil”, conform News.ro.

„Legea corectează aceste vulnerabilităţi şi mută responsabilitatea de la victimă pe umerii instituţiilor publice”, se arată în comunicatul Comisiei speciale, semnat de Alina Gorghiu. Preşedinta a subliniat că proiectul reprezintă un pas important în România pentru prevenirea violenţei domestice şi protejarea victimelor, notează sursa menţionată.

Aproape 60 de femei au fost ucise în România, majoritatea în contexte de violenţă domestică. Proiectul de lege propune, printre altele: definirea juridică a femicidului, colectarea şi publicarea anuală de date privind victimele şi agresorii, protecţie pentru copiii rămaşi orfani, pedepse mai severe pentru violenţe în prezenţa minorilor, educaţie pentru prevenţie în şcoli şi sancţionarea severă a faptelor motivate de gen, potrivit News.ro.

Iniţiativa legislativă a fost realizată în colaborare cu ONG-uri, specialişti, magistraţi şi profesionişti din domeniu, urmând bune practici europene, şi urmăreşte ca România să treacă „de la reacţie la prevenţie, de la indiferenţă la responsabilitate”, a declarat Alina Gorghiu, conform sursei citate anterior.