Serie A: Pas greşit pentru AC Milan, 0-1 la Napoli

Echipa italiană Napoli a învins luni seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia AC Milan, în etapa a 31-a din Serie A. Napoletanii au trecut pe locul secund, informează news.ro.

AC Milan a ratat şansa de a rămâne în plasa lui Inter, pierzând la limită în deplasarea de pe terenul echipei campioane en-titre, Napoli. Inspiraţia lui Antonio Conte a făcut diferenţa.

În minutul 74, antrenorul gazdelor l-a introdus în joc pe Matteo Politano, iar aceasta a marcat unicul gol al meciului, cinci minute mai târziu. Milanezii au căutat golul egalizator, pe care nu l-au găsit şi Napoli - AC Milan s-a încheiat 1-0.

E un rezultat care avantajează echipa lui Cristi Chivu, Inter Milano, care conduce în clasamentul din Serie A, cu 72 de puncte. Pe locul secund este Napoli, cu 65 de puncte, urmată de Milan, cu 53 de puncte.