Smart ID Technology se poziţionează în ecosistemul de securitate europeană finanţat prin SAFE alături de Panasonic TOUGHBOOK

Compania românerască Smart ID Technology, specializată în digitalizarea, automatizarea şi securizarea proceselor de business şi partener activ al Panasonic TOUGHBOOK vizează valorificarea oportunităţilor generate de programul european Security Action for Europe (SAFE) în domenii precum apărare, infrastructură dual-use, protecţie civilă, comunicaţii critice, mobilitate militară şi cybersecurity. Panasonic TOUGHBOOK este liderul global în laptopuri, tablete şi soluţii mobile rugged, proiectate exclusiv în facilităţi dedicate din Japonia pentru a rezista în cele mai ostile medii de lucru şi misiuni critice, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

„Dacă în ultimul deceniu digitalizarea a fost asociată în principal cu eficienţa şi automatizarea, astăzi observăm o preocupare tot mai mare pentru rezilienţă operaţională. Organizaţiile caută tehnologii care să le permită să îşi continue activitatea indiferent de context, iar această tendinţă este vizibilă inclusiv în România. Prin consolidarea colaborării cu Panasonic, Smart ID Technology îşi afirmă pregătirea deplină de a sprijini ministerele, instituţiile publice şi companiile private implicate în absorbţia fondurilor europene SAFE”, a declarat Daniel Boangiu, CEO, Smart ID Technology.

Tendinţa este deja vizibilă în sectoare precum energie, utilităţi, infrastructură, transport, logistică şi servicii de intervenţie, iar contextul geopolitic actual extinde această nevoie şi către apărare, infrastructură strategică, protecţie civilă şi comunicaţii critice.

În acest context, Smart ID Technology continuă parteneriatul strategic cu Panasonic TOUGHBOOK, început încă din 2015, şi valorifică expertiza acumulată în ultimul deceniu în proiecte care necesită mobilitate, securitate şi continuitate operaţională. Poziţia Smart ID Technology pe piaţa soluţiilor rugged este susţinută şi de statutul de Panasonic TOUGHBOOK Premier Partner, obţinut în urma unei serii de implementări realizate cu succes. Certificarea confirmă expertiza tehnică şi capacitatea companiei de a livra proiecte la standardele producătorului şi oferă acces la programe dedicate de pregătire, suport tehnic specializat şi resurse pentru implementări complexe.

Produse în Japonia, într-o facilitate dedicată exclusiv rugged computing, echipamentele TOUGHBOOK sunt proiectate pentru a rezista în medii solicitante şi pentru a susţine cicluri de utilizare extinse. Bateriile pot fi înlocuite de către utilizator, iar compatibilitatea cu generaţiile anterioare de accesorii contribuie la protejarea investiţiilor şi la reducerea costului total de proprietate pe termen lung.

În proiectele strategice finanţate prin SAFE, fiabilitatea hardware înseamnă direct zero timpi de nefuncţionare în misiunile din teren. Echipamentele TOUGHBOOK sunt platforme mobile de calcul capabile să susţină aplicaţii grele de comandă-control, managementul sistemelor de drone (UAV) şi coordonarea tactică în timp real, oferind o durată de viaţă de până la 5-7 ani, adesea mai mult.

Echipamentele sunt proiectate pentru utilizare în medii dificile şi condiţii meteorologice extreme, fiind capabile să funcţioneze în ploaie, praf, temperaturi ridicate sau scăzute, precum şi în condiţii de şoc şi vibraţii specifice activităţilor desfăşurate în teren. Această rezistenţă contribuie direct la continuitatea activităţii şi la reducerea riscurilor asociate întreruperilor neplanificate. De alfel, gama Panasonic TOUGHBOOK este deja folosită în operaţiuni de mai multe forţe armate din state membre NATO.

„În misiunile critice finanţate prin SAFE, eşecul tehnologiei din teren nu înseamnă doar o întrerupere de flux, ci un risc la adresa securităţii operaţionale. De aceea, România nu îşi mai permite să achiziţioneze echipamente ieftine sau de birou, ci are nevoie de platforme rugged native, capabile să funcţioneze în condiţii extreme”, a adăugat Daniel Boangiu.

Pentru proiectele speciale de apărare (proiecte de tip Tempestization), Panasonic este cel mai fiabil furnizor, oferind posibilitatea unică de a îndepărta complet şi manual sistemele Wi-Fi din echipamente direct din fabrică. Acest lucru face ca terminalele utilizate în misiunile din teren de către armată sau forţele speciale să devină complet imposibil de urmărit (not trackable) de către inamic, asigurând secretizarea totală a comunicaţiilor.

Prin consolidarea colaborării cu Panasonic şi valorificarea experienţei acumulate în proiecte de mobilitate pentru operaţiuni critice, Smart ID Technology urmăreşte să sprijine modernizarea infrastructurii tehnologice utilizate în domenii esenţiale pentru economie şi siguranţă.