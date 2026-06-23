Studiu McKinsey: România înregistrează cea mai scăzută adopţie AI din Europa Centrală, la doar 5%

Companiile din România au o rată de adopţie a inteligenţei artificiale la scară organizaţională de doar 5%, cel mai redus nivel din Europa Centrală, potrivit unui studiu publicat de McKinsey & Company, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Acest indicator contrastează cu utilizarea AI în scop personal, unde procentul ajunge la 16%. La nivelul întregii regiuni, utilizarea tehnologiei este de 12%, semnificativ sub media Europei de Vest, care atinge 28%. Raportul arată că implementarea extinsă a inteligenţei artificiale are capacitatea de a genera o valoare economică de cel puţin 280 de miliarde de euro în Europa Centrală, se arată în sursa citată.

Aproximativ 60% din economia regională este concentrată în sectoare cu un grad ridicat de dificultate pentru integrarea noilor soluţii tehnologice, precum producţia, construcţiile, retailul, energia şi logistica. La nivel global, deşi 88% dintre firme utilizează aplicaţii AI în mod izolat, doar 6% au atins o scalare extinsă, iar 94% nu înregistrează încă un impact relevant asupra profitului operaţional, conform comunicatului de presă.

Cercetarea McKinsey relevă că proiectele-pilot punctuale nu modifică vizibil performanţa financiară. Avantajul competitiv se obţine doar prin restructurarea organizaţională în jurul a şase elemente de bază: strategie, talente, model operaţional, tehnologie, managementul datelor şi managementul schimbării. Potenţialul de creştere estimat se situează între 5% şi 13% din cifra de afaceri pentru producţia avansată şi poate atinge pragul de 61% în sectorul tehnologic, mai arată sursa menţionată.

Ritmul de evoluţie pentru aceste sisteme a crescut de zece ori din anul 2022 şi continuă o traiectorie de dublare la fiecare 12 luni. Întârzierea proceselor de digitalizare generează riscul apariţiei unor decalaje majore de competenţe pe piaţa muncii pentru companiile care amână tranziţia tehnologică, potrivit comunicatului de presă.