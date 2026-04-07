Superliga: Universitatea Craiova - CFR Cluj, scor 2-0

Echipa Universitatea Craiova a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a treia din play-off-ul Superligii, informează news.ro.

La Craiova prima ocazie importantă i-a aparţinut lui Alibek Aliev, în minutul 27, acesta trimiţând pe lângă poarta gazdelor. Cicâldău a ratat apoi pentru olteni, în minutul 37, când şutul său a fost respins de Mihai Popa. Patru minute mai târziu Mekvabishvili a lovit bara transversală cu un şut de la distanţă, însă georgianul şi-a reglat tirul, iar în minutul 56, cu un şut din drop, de la 25 de metri, l-a învins pe Popa, deschizând scorul.Craiovenii au majorat avantajul în minutul 61, prin Al-Hamlawi, şi au avut un gol, al lui David Matei, anulat pentru ofsaid, în minutul 74, după analiza VAR. Clujenii au forţat, Pancu a efectuat schimbări, dar scorul nu s-a mai modificat şi Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0.

După primele trei etape, în play-off-ul Superligii conduce U Cluj, cu 36 de puncte, urmată de Universitatea Craiova - cu acelaşi număr de puncte. Rapid e a treia, cu 31 de puncte, şi CFR Cluj e pe locul 4 - cu 30 de puncte.

Ultimele două locuri sunt ocupate de FC Argeş (29 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (27 de puncte).

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Carlos Mora, Cicâldău (Samuel Teles 86), Mekvabishvili (T. Băluţă 63), Fl. Ştefan - D. Matei (Băsceanu 90), Al Hamlawi (Nsimba 62), Etim (Baiaram 63). ANTRENOR: Filipe Coelho

CFR CLUJ: Mihai Popa - Braun, Sinyan, Huja (C. Ilie 46), Aly Abeid - Muhar (M. Kamara 74), T. Keita (Fică 69) - Cordea (Al. Păun 69), Korenica, Biloboc - Alibek Aliev (Zahovic 69). ANTRENOR: Daniel Pancu

Cartonaşe galbene: Mekvabishvili 39, Romanchuk 66 / T. Keita 5, Huja 23, Mihai Popa 50

Arbitri: Marcel Bîrsan - Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu

Arbitri VAR: Rareş Vidican - Vasile Marinescu