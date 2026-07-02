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Tennis: Sabalenka le cere organizatorilor de la Wimbledon să permită accesul câinilor

S.B.
Sport / 2 iulie, 10:13

Tennis: Sabalenka le cere organizatorilor de la Wimbledon să permită accesul câinilor

Atunci când campionii de la Roland Garros, Mirra Andreeva şi Alexander Zverev, au ales să pozeze alături de câţiva prieteni patrupezi în timpul ceremoniilor de înmânare a trofeelor de luna trecută de la Roland Garros, au cucerit inimile oamenilor din întreaga lume, potrivit news.ro.

Aceste scene încântătoare nu se vor repeta însă la Wimbledon.

All England Club permite accesul câinilor de serviciu şi al câinilor de „asistenţă certificaţi” pe terenurile sale, dar câinii de companie nu sunt acceptaţi, ceea ce înseamnă că jucătorii care călătoresc în mod obişnuit împreună cu prietenii lor blănoşi trebuie să îi lase în altă parte pe durata turneului de Grand Slam pe iarbă.

Numărul unu mondial, Arina Sabalenka, care călătoreşte împreună cu micuţul ei căţel Cavalier King Charles Spaniel, pe nume Ash, a lansat miercuri un apel disperat către organizatorii de la Wimbledon.

„Wimbledon, vă rog, vă implor, lăsaţi câinii să intre”, a spus ea.

SABALENKA INSISTĂ CĂ PATRUPEZII SUNT BINE DRESAŢI

Cu doar o lună în urmă, câinii deveniseră o prezenţă obişnuită la Openul Franţei, Roland Garros creând chiar acreditări oficiale şi un serviciu dedicat de „concierge pentru câini” pentru a veni în întâmpinarea numărului tot mai mare de jucători care călătoresc împreună cu animalele lor de companie.

Wimbledon nu are în plan să adopte o astfel de politică.

„Nu sunt de acord cu (interdicţia impusă de Wimbledon privind câinii de companie), dar pot înţelege de ce au luat această decizie”, a spus jucătoarea din Belarus.

„Evident, dacă un câine face ceva greşit în interiorul acestui loc istoric, probabil va dura ceva timp să se repare. Probabil se tem de pagube în interior.”

Chiar şi aşa, Sabalenka a apărat cu înverşunare contingentul canin al turneului.

„Trebuie să spun că toţi câinii noştri sunt foarte bine dresaţi. Nu vor face nimic rău în interiorul acestei clădiri frumoase. Trebuie să schimbăm asta”, a spus ea.

CÂINII PE REŢELELE DE SOCIALIZARE

Problema a devenit din ce în ce mai vizibilă pe măsură ce tot mai mulţi jucători împărtăşesc fotografii şi videoclipuri cu animalele lor de companie pe reţelele de socializare, oferind fanilor o privire dincolo de terenurile de antrenament şi vestiarele.

Un videoclip în care Serena Williams explica cum s-a îmbolnăvit după ce a mâncat o lingură de mâncare gourmet pentru câini destinată Yorkshire Terrier-ului ei, Chip, a devenit viral acum 10 ani.

Pentru unii, însă, ataşamentul depăşeşte simpla companie.

„Uneori pur şi simplu mă doare să-l las singur acasă”, a spus Sabalenka, care a venit la conferinţele de presă însoţită de Ash.

„Îi este greu să stea singur. Asta mă întristează foarte mult.”

Ea şi-a descris câinele ca fiind o „micuţă creatură pufoasă” care vrea mereu mângâieri şi afecţiune, adăugând că plimbările cu el reprezintă pentru ea „un fel de meditaţie”.

Acest sentiment este familiar pentru mulţi sportivi care se confruntă cu un program care se întinde pe mai multe continente o mare parte a anului. Însă, având în vedere că organizatorii de la Wimbledon sunt hotărâţi să menţină terenurile imaculate şi peluzele îngrijite ale turneului, căţeluşul Ash nu se va număra printre cei care vor împărţi lumina reflectoarelor în cazul în care Sabalenka va avea norocul să ridice trofeul Venus Rosewater Dish la 11 iulie.

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