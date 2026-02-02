Trump va închide Kennedy Center din Washington pentru renovare

Donald Trump şi-a anunţat duminică intenţia de a închide Kennedy Center, emblematica sală de spectacole din Washington asupra căreia şi-a impus controlul de la revenirea la putere şi pe care intenţionează să o renoveze, relatează AFP.

Sala de spectacole, pe care miliardarul a rebranduit-o adăugându-şi numele şi care este evitată de mulţi artişti, urmează să se închidă pe 4 iulie, cu ocazia celebrării a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite, potrivit unui mesaj publicat de Trump pe reţeaua sa Truth Social, transmite AFP.

„Am stabilit că încetarea activităţilor sale de divertisment pentru o perioadă de aproximativ doi ani este cea mai rapidă modalitate de a aduce Trump Kennedy Center la cel mai înalt nivel de reuşită, frumuseţe şi grandoare”, a explicat Donald Trump, conform AFP.

În opinia preşedintelui american, lucrările vor permite transformarea unei instituţii descrise ca fiind „dărăpănată” într-un „bastion de clasă mondială al artelor, muzicii şi divertismentului”, notează AFP.

„Finanţarea este finalizată şi complet gata!”, a mai declarat Trump, care este în prezent preşedintele consiliului de administraţie al sălii inaugurate în 1971 şi redenumite Trump Kennedy Center, potrivit AFP.

Democraţii au reacţionat afirmând că redenumirea impusă de Trump nu are putere de lege, subliniind că numele Centrului a fost stabilit printr-un act al Congresului, relatează AFP.

La rândul său, familia fostului preşedinte John F. Kennedy a denunţat schimbarea numelui instituţiei, calificând-o drept o subminare a moştenirii liderului american asasinat, mai transmite AFP.