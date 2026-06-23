UniCredit Bank, lansează la Sibiu campania 2026 sub mesajul "You are the soul of FITS”

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) revine cu cea de-a 33-a ediţie, desfăşurată în perioada 19-28 iunie 2026, cu tema profundă şi universală „SUFLET”. Partener de tradiţie al festivalului de peste 20 de ani, UniCredit Bank marchează această ediţie printr-o campanie de comunicare construită în jurul unui mesaj simplu şi puternic: "You are the soul of FITS”, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Prin această iniţiativă, banca aduce în prim-plan oamenii care dau viaţă festivalului - artiştii, organizatorii, echipele din culise, voluntarii şi, mai ales, publicul prezent la Sibiu. Campania porneşte de la un adevăr esenţial: sufletul FITS nu se regăseşte doar pe scenă, ci în fiecare persoană care trăieşte experienţa festivalului. Emoţia colectivă, conexiunile create şi energiile împărtăşite sunt cele care transformă FITS într-un fenomen cultural unic.

„Pentru noi, parteneriatul cu FITS nu a fost niciodată un simplu exerciţiu de comunicare, ci o relaţie vie, care a crescut împreună cu festivalul. Anul acesta ne întoarcem la esenţă şi spunem direct: You are the soul of FITS,” a spus Anca Ungureanu, Director de Identitate şi Comunicare, UniCredit Bank.

Vizualurile şi execuţiile creative din acest an reflectă diversitatea experienţelor personale şi a emoţiilor trăite în cadrul festivalului, subliniind ideea că fiecare participant contribuie la identitatea lui. „La Sibiu, UniCredit Bank investeşte în stări de spirit. Ne dorim ca fiecare persoană să conştientizeze că, prin simpla sa prezenţă, devine parte din ceva mai mare. În cele din urmă, you are the soul of FITS,” a adăugat Anca Ungureanu.

O continuare firească a unei platforme de comunicare construite în timp.

Campania din 2026 se înscrie într-o direcţie strategică dezvoltată de UniCredit Bank în ultimii ani:

2024 - „Leapşa prieteniei”, un gest de unitate în industrie

2025 - „Hands that Hold the Silence”, un omagiu adus celor din culise

2026 - o celebrare a tuturor celor care trăiesc festivalul, sub mesajul "You are the soul of FITS”

Această evoluţie reflectă convingerea că, dincolo de scenografie, tehnologie sau producţie, elementul definitoriu al FITS rămâne componenta umană.

Unul dintre pilonii esenţiali susţinuţi de UniCredit Bank rămâne programul de voluntariat FITS, care reuneşte sute de tineri motivaţi să contribuie la organizarea unui eveniment de amploare internaţională. Aceştia reprezintă o expresie autentică a temei „SUFLET” - prin energie, generozitate şi spirit de comunitate.

În paralel, banca continuă să susţină infrastructura-cheie a festivalului - Fabrica de Cultură UniCredit, precum şi aplicaţia şi revista oficială FITS. Prezenţa UniCredit Bank la ediţia din acest an este gândită ca o invitaţie la reflecţie şi conexiune, adresată tuturor celor prezenţi la Sibiu: de a se opri, chiar şi pentru un moment, şi de a conştientiza că fac parte dintr-o experienţă colectivă.

Pentru că, dincolo de toate, răspunsul rămâne acelaşi:"You are the soul of FITS.”