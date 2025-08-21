Mr.Finance.ro: Doar 1% dintre români fac investiţii pe Bursa de Valori

Investiţiile pot proteja capitalul de devalorizare şi să îl multiplice, o soluţie mai eficientă decât economisirea, unde riscul de a pierde bani din cauza inflaţiei este ridicat, mai ales în condiţiile în care BNR estimează o creştere a acesteia la 9% pe finalul anului, potrivit unui comunicat Mr.Finance.ro emis redacţiei. Cu toate acestea, doar 200.000 de români au conturi la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), adică aproape 1% din populaţia ţării. Specialiştii Mr.Finance subliniază că, deşi investiţiile implică un anumit grad de risc, acestea au şi un potenţial semnificativ de câştig.

„Timp de decenii, în România, obiceiul dominant a fost cel de a consuma imediat venitul disponibil sau, cel mult, de a economisi în depozite bancare. Această mentalitate a început, cu paşi mărunţi, să se schimbe, în special în rândul noilor generaţii, care conştientizează importanţa planificării financiare şi a investiţiilor. A fi investitor înseamnă a gândi pe termen lung, a aloca resurse pentru viitor şi a beneficia prin investiţii de creşterea companiilor ale căror produse şi servicii le folosim în fiecare zi. Este important să înţelegem că investiţiile în companii listate la BVB, fonduri mutuale sau ETF-uri internaţionale reprezintă o cale de a ne asigura stabilitatea financiară dorită şi de a ne creşte averea”, explică Ion Soltinschi, consultant şi planificator financiar MrFinance.ro.

Motivul pentru care investiţiile sunt recomandate este simplu: banii pierd din valoare în timp din cauza inflaţiei. Dacă nu sunt puse la lucru, economiile personale se devalorizează. Prin plasarea banilor în instrumente financiare sau active economice cu scopul de a obţine un randament în timp, investiţiile oferă şansa nu doar de a proteja capitalul, ci de a-l multiplica. Spre deosebire de economisire, unde poţi pierde bani din cauza inflaţiei, investiţiile implică şi ele un anumit grad de risc, dar şi un potenţial semnificativ de câştig.

Potrivit specialistului MrFinance.ro, Bursa de Valori Bucureşti (BVB) are un potenţial imens, comparativ cu alte pieţe emergente. Avantajele sunt date de:

- Capitalizarea în creştere: listări precum cea a companiei Hidroelectrica, de exemplu, au crescut nivelurile de lichiditate şi vizibilitate internaţională.

- Randament al dividendelor atractiv: numeroase companii listate la BVB oferă randamente peste media europeană.

- Integrarea în indicii globali: includerea în indicele FTSE Russell pentru pieţe emergente a mai multor companii româneşti a crescut expunerea României la capitalul străin.

Deşi dezvoltarea continuă, piaţa locală rămâne subdezvoltată în raport cu PIB-ul, ceea ce înseamnă că există un spaţiu semnificativ de creştere în următorii ani.

„România se confruntă cu provocări economice şi demografice semnificative. Sistemul public de pensii va suporta o presiune tot mai mare din cauza raportului dezechilibrat dintre numărul de contribuabili şi cel de pensionari. În acest context, investiţiile private devin singura cale realistă de a asigura o bătrâneţe liniştită şi prosperă. Astfel, un român care începe să investească de la 25-30 de ani are şansa, prin aporturi constante şi randamente medii de 8-10% pe an, să acumuleze un capital semnificativ pentru pensionare”, precizează Ion Soltinschi.

Pe de altă parte, investiţiile realizate echilibrat asigură creşterea nivelului de siguranţă financiară. Pe termen lung, acestea ne pot ajuta să nu mai fim total dependenţi doar de o singură sursă de venit, respectiv de locul de muncă.

„Pieţele financiare la maxime istorice ne arată un adevăr simplu - economia globală continuă să crească, iar capitalul caută permanent oportunităţi. Bursele ating noi maxime istorice. Indicele BET a depăşit pentru prima dată pragul de 20.800 de puncte în august, iar S&P500 este la peste 6.400 de puncte. România, cu companii solide şi un potenţial mare de dezvoltare, se înscrie în această evoluţie. Dar, pentru a valorifica oportunităţile existente, românii nu mai trebuie să privească investiţiile drept ceva de neatins sau excesiv de complicat, ci ca pe un mecanism care le poate asigura siguranţa financiară şi prosperitatea”, susţine consultantul MrFinance.ro.

Pentru a putea atinge acest obiectiv, Ion Soltinschi recomandă respectarea unor principii simple:

- Investeşte timp în educaţia financiară. Înainte de a investi efectiv, este esenţial să înţelegi concepte precum risc, randament, lichiditate sau diversificare. Partea bună este că există suficiente resurse gratuite, platforme, ebook-uri pentru creşterea nivelului de educaţie financiară.

- Începe cu sume mici şi investeşte constant. Investiţia lunară disciplinată are un efect puternic prin capitalizare.

- Ai răbdare. Investiţiile nu sunt o cursă de sprint, ci un maraton. Randamentele consistente se acumulează pe termen lung.

- Foloseşte platforme reglementate. Pentru a investi, ai nevoie de un broker. Aici poţi să vezi care sunt cele mai bune platforme de investiţii.