Acţionarii FP cer o evaluare independentă a participaţiei la CNAB

Mai mulţi acţionari ai Fondului Proprietatea au transmis Comitetului Repr ezentanţilor o solicitare privind includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acţionarilor din 26 februarie 2026 a realizării unei evaluări independente pentru Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), în scenariul unei vânzări a participaţiei fondului către stat.

Potrivit documentului, demersul este determinat de diferenţele semnificative dintre valorile reflectate în raportul preliminar al administratorului fondului şi premisele care ar putea sta la baza unei eventuale tranzacţii. Autorii documentului arată că „în raportul preliminar prezentat de Franklin Templeton, la paginile 20-21, avem o evaluare a participării Fondului Proprietatea la CNAB de 2 miliarde RON”, nivel care corespunde unei valori de aproximativ 0,68 lei pe acţiune.

În acelaşi timp, se menţionează că raportul „reduce această valoare la 1,37 miliarde RON [...] din cauza a două discounturi: pentru lipsa controlului şi pentru lipsa lichidităţii”, ajustări pe care acţionarii le consideră discutabile în contextul unei vânzări către stat. În opinia acestora, „în cazul vânzării participaţiei Fondului Proprietatea către stat, statul devine acţionar majoritar, deci discountul pentru lipsa controlului nu se mai aplică”, iar faptul că „statul a respins în mod repetat listarea CNAB” ridică semne de întrebare şi asupra relevanţei discountului de lichiditate într-o astfel de tranzacţie.

Un alt argument invocat în scrisoare face trimitere la poziţia exprimată de administratorul fondului în cadrul conferinţei de prezentare a raportului preliminar. Potrivit acţionarilor, „Franklin Templeton a menţionat clar că evaluările din raport sunt realizate exclusiv pentru raportările financiare”, iar „în cazul unei vânzări se va realiza o evaluare separată, dedicată tranzacţiei”, care ar urma să ia în calcul şi informaţiile apărute ulterior datei raportului.

În document se arată că, „în acest context, este clar, în interesul nostru, că o nouă evaluare este necesară cel puţin pentru CNAB”, evaluare care ar trebui să includă „în mod explicit scenariul vânzării către stat”. Acţionarii leagă necesitatea acestui demers de poziţia de negociere a fondului. În această logică, iniţierea unei evaluări independente înaintea unor eventuale discuţii formale este prezentată ca un instrument de clarificare a valorii activului şi de consolidare a cadrului de negociere.

Solicitarea trimisă Comitetului Reprezentanţilor face referire şi la importanţa votului acţionarilor în Adunarea Generală, arătând că „statul nu are suficiente voturi pentru a-şi impune agenda”, în condiţiile unei prezenţe obişnuite la AGA. În acest context, autorii documentului consideră că deciziile privind activele semnificative ale fondului ar trebui luate pe baza unor informaţii complete şi transparente.

În final, acţionarii subliniază că „nu este acceptabil ca valoarea acestor active să fie negociată netransparent sau sub presiune, fără să ştim exact ce vindem şi la ce preţ” şi că o evaluare independentă ar trebui realizată „acum, înainte de orice alt pas, pentru a oferi un reper clar în eventualitatea unei tranzacţii.”

Solicitarea urmează să fie analizată de Comitetul Reprezentanţilor şi, în funcţie de decizia acestuia, ar putea fi inclusă pe agenda următoarei Adunări Generale a Acţionarilor Fondului Proprietatea. Decizia finală va depinde de votul acţionarilor, într-un context în care evaluarea activelor nelistate rămâne un subiect central pentru strategia viitoare a fondului.