Acţiunile Ubisoft s-au prăbuşit joi cu 34%, după ce producătorul seriei Assassin's Creed a anunţat o reorganizare profundă, care include închiderea unor studiouri şi anularea a şase titluri aflate în dezvoltare, potrivit news.ro.

Deciziile vin după ani de declin bursier, întârzieri repetate ale lansărilor majore şi dificultăţi financiare care s-au acumulat după pandemia de Covid-19.

Compania, listată la Paris, a comunicat că se aşteaptă la o pierdere operaţională de aproximativ 1 miliard de euro în anul financiar ce se încheie în 2026, în urma unei ajustări contabile de 650 milioane de euro generată de restructurare. Ubisoft a precizat că ia în considerare vânzarea unor active.

”Contextul actual al pieţei impune schimbări radicale în modul în care grupul este organizat şi funcţionează”, a declarat Yves Guillemot, fondator şi director general, în comunicat.

”Refocalizarea portofoliului va avea un impact semnificativ asupra performanţei financiare pe termen scurt, în special în anii fiscali 2026 şi 2027, însă această resetare va consolida grupul şi îl va ajuta să revină la o creştere sustenabilă şi la o generare solidă de numerar.”

Ubisoft a anunţat închiderea studiourilor din Halifax (Nova Scotia) şi Stockholm, precum şi restructurări în unităţile din Abu Dhabi (EAU), Helsinki şi Malmö (Suedia).

Compania estimează că măsurile de reducere a costurilor vor genera economii de 500 milioane de euro şi vor reduce costurile fixe la 1,25 miliarde euro până în martie 2028, faţă de 1,75 miliarde în anul financiar 2023.

Ubisoft prognozează acum rezervări nete (valoarea totală a vânzărilor generate într-o perioadă) de aproximativ 1,5 miliarde de euro pentru anul financiar 2026, în scădere cu 330 milioane de euro faţă de estimările anterioare.