ADVERTORIAL Acumulatorul pentru un sistem fotovoltaic, calculul pe care orice firmă ar trebui să-l facă

Cuprins:

Cum un acumulator fotovoltaic reduce costurile operaţionale ale unei firme

- Scenariul 1: sistem fotovoltaic fără acumulator - când e suficient

- Scenariul 2: sistem fotovoltaic cu acumulator - când ROI-ul se schimbă

- Cât costă un acumulator pentru un sistem fotovoltaic în 2026

- Ce acumulatori distribuie Trevora Electric şi pentru ce profil de firmă

- Întrebări Frecvente

- Mini-rezumat

O fabrică, un depozit, un birou sau orice spaţiu comercial produce energie ziua şi rămâne conectat la reţea noaptea. Fără acumulator pentru un sistem fotovoltaic, surplusul produs la prânz merge în reţea la preţ de prosumator. Seara, aceeaşi firmă cumpără energie la tarif comercial. Un acumulator schimbă ecuaţia: stochezi surplusul tău, consumi al tău.

Cum un acumulator fotovoltaic reduce costurile operaţionale ale unei firme

Un sistem fotovoltaic fără acumulator produce maxim ziua şi zero noaptea. Pentru orice firmă cu activitate în ture sau echipamente care rulează non-stop, coincidenţa dintre producţie şi consum e parţială.

Acumulatorul captează surplusul din orele de vârf şi îl eliberează când producţia scade. Fiecare kWh stocat intern e un kWh care nu se cumpără la tarif de piaţă, iar preţul energiei comerciale a crescut consistent în ultimii ani.

Scenariul 1: sistem fotovoltaic fără acumulator - când e suficient

Un sistem fără stocare are sens pentru firmele cu consum concentrat în intervalul 8-16, în zilele lucrătoare. Producţia acoperă direct consumul iar surplusul se compensează prin statutul de prosumator. Dezavantajul e expunerea completă la preţul din reţea în afara orelor de producţie. Pentru o firmă cu consum uniform pe 24 de ore, un sistem fără acumulator acoperă în practică 30-40% din consum.

Scenariul 2: sistem fotovoltaic cu acumulator - când ROI-ul se schimbă

Adăugarea unui acumulator creşte gradul de autoconsum de la 30-40% la 70-90%, în funcţie de capacitatea bateriei şi profilul de consum. O firmă care consumă 1.000 kWh/lună la 1,2 lei/kWh economiseşte 360-480 lei în plus pe lună faţă de un sistem fără stocare.

Al doilea avantaj e continuitatea operaţională:

Un acumulator cu invertor hibrid asigură backup automat în caz de cădere a reţelei. Trecerea se face în milisecunde, fără oprirea echipamentelor. Pentru firmele cu procese sensibile la întreruperi - servere, linii de producţie, echipamente medicale sau sisteme bancare, PC-uri în update overnight/procese batch, sisteme de securitate şi camere - asta are valoare separată de orice calcul de factură.

Deci, chiar şi un birou aparent gol noaptea are un consum de fond. Exact acel consum se plăteşte integral din reţea fără un acumulator.

Cât costă un acumulator pentru un sistem fotovoltaic în 2026

La Trevora Electric, gama porneşte de la soluţii entry-level şi urcă spre capacităţi comerciale:

- Dyness G2 LiFePO4 10.24kWh - 7.683 lei cu TVA, IP65; funcţionează şi la temperaturi negative

- Dyness PowerBrick Plus 16.07kWh, scalabil până la 803 kWh prin conectare în paralel, peste 8.000 cicluri garantate

- Huawei LUNA2000-5-EO 5kWh la 10.990 lei cu TVA, modular, de la 5 kWh până la 30 kWh per invertor

Pentru o firmă cu consum mediu spre mare, 10-30 kWh e punctul de intrare realist.

Întrebări frecvente

1. Un acumulator fotovoltaic funcţionează şi ca UPS?

Da, dacă sistemul include invertor hibrid cu funcţie EPS. Trecerea pe baterie e automată, în milisecunde.

2. Cât ţine un acumulator LiFePO4?

16-22 ani de funcţionare. Acumulatorii Dyness şi Huawei au garantat 6.000-8.000 cicluri la 90% descărcare.

3. Poate fi adăugat un acumulator la un sistem deja instalat?

Da, dacă invertorul e hibrid sau compatibil cu stocare. Un invertor on-grid pur necesită înlocuire. Trevora Electric verifică compatibilitatea înainte de ofertare.

Mini-rezumat

Un acumulator pentru un sistem fotovoltaic creşte gradul de autoconsum de la 30-40% la 70-90% şi elimină dependenţa de preţul din reţea în orele fără producţie inclusiv noaptea, când consumul de fond al unei firme continuă: servere, sisteme de securitate, climatizare pentru rack-uri.

Pentru firmele cu activitate continuă sau procese sensibile la întreruperi, costul se amortizează în 3-5 ani suplimentari faţă de sistemul de bază, cu avantajul suplimentar al unui backup automat în milisecunde.

Gama Trevora Electric include soluţii Dyness şi Huawei LUNA2000, scalabile pentru orice profil de consum comercial.

Contact:

Dn nr 15 D, Strada Păişeşti, 117045 Bascov

office@trevora.ro

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