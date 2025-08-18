Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Agenţii de presă: Macron are convingerea că Putin nu vrea pacea, ”vrea capitularea Ucrainei”.

T.B.
Internaţional / 18 august, 10:45

Agenţii de presă: Macron are convingerea că Putin nu vrea pacea, ”vrea capitularea Ucrainei”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.

”Oare cred că preşedintele (rus Vladimir) Putin vrea pacea? Răspunsul este nu. oare cre dcă preşedintele (american Donald) Trump vrea pacea? Da”, a apreciat şeful statului francez duminică duminică, în urma unei reuniuni a ”Coaliţiei Voluntarilor”, conform sursei.

Macron se referea la miza unei întâlniri luni, a unor lideri europeni, care fac bloc în jurul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o întâlnire cu Donald Trump la Casa Albă.

Vladimir Putin ”vrea capitularea Ucrainei”, a denunţat Macron, potrivit sursei citate.

Preşedintele francez vrea ”o Europă puternică, solidă şi unită” care să-şi asume ”responsabilităţile”.

”Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine”, a avertizat el.

El a arătat cu degetul o putere rusă ”imperialistă şi revizionistă” care, începând din 2008, ”nu a încetat să vrea să cucerească noi teritorii, nu a încetat să revizuiască frontiere internaţionale, nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi de neagresiune”.

Într-un context ”extrem de grav”, în reuniunea de la Casa Albă este în joc ”un moment important în conflict şi în securitatea Ucrainei”, a avertizat Macron.

El a cerut ca Ucraina să fie inclusă în mod automat în negocierile cu privire la probleme teritoriale.

”Nu pot avea loc discuţii teritoriale despre Ucraina fără liderii ucraineni”, a subliniat el.

”Orice acord care ar avea la bază lipsa unei armate ucrainene, o reducere a armatei ucrainene, va fi un acord nesincer, sortit să nu fie respectat”, a avertizat Emmanuel Macron.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de mariuss în data de 18.08.2025, 11:35)

    daca vroiati sa nu se ajunga in situatia asta trebuia sa ii potoliti pe ukraineni sa nu provoace cu aderarea la nato si sa nu subestimati in mod iresponsabil o mare putere nucleara cum e rusia , '' pacea durabila si justa 'cum spuneti voi satanistilor se potriveste situatiei , durabila inseamna ca unul din inamici sa dispara penrru a avea o adevarata pace iar just adica drept inseamna ca greseala se platesrte , ukraina va platii cu capul ptr asta iar ceilalti care o sustineti veti plati si voi cu rusinea si opobriul public cel putin ptr deznodamint , referitor la acel acord de securitate aveti grija ce faceti , asta trebuie sa fie numai pentru interventie daca rusia ar ataca dar nu inseamna s reinarmare a ucrainei pyt ca avind drept scut acel acord plus arme ukraina poate recurge la o diversiune ptr a arata ca rusia ar ataca , ww 2 a inceput prin atacarea poloniei de nemti avind justificarea ca polonezii au atacat acel post de radio glawbicz cind de fapt operatiunea a fost indeplinita de detinuti nemti in uniforme poloneze care au fost ucisi ulterior , ukraina poate face ceva asemanator dar la o scara mai mare avind in vedere miza , sa declanseze un nou razboi avind alaturi pe cei care ii garanteaza securitatea , averi grija rusia si sua

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 11:54)

      NU EXISTA PROVOCARE. Orice abatere de la URSS e provocare.

      Belarus dc maine alege un guvern care nu-i pro rus e atacata de rusia. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 11:56)

      N-are nici o traeaba cu NATO. Suedia si Finlanda au aderat la NATO si sunt vecini cu rusia. Nici o problema.

      Problema e ucraina si fostele tari comuniste inclusiv Romania, gernmania.  

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

15 august

Citeşte Ziarul BURSA din 15 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 august
Ediţia din 15.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0628
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3331
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3754
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8856
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.5323

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb