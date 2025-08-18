Agenţii de presă: Macron are convingerea că Putin nu vrea pacea, ”vrea capitularea Ucrainei”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.
”Oare cred că preşedintele (rus Vladimir) Putin vrea pacea? Răspunsul este nu. oare cre dcă preşedintele (american Donald) Trump vrea pacea? Da”, a apreciat şeful statului francez duminică duminică, în urma unei reuniuni a ”Coaliţiei Voluntarilor”, conform sursei.
Macron se referea la miza unei întâlniri luni, a unor lideri europeni, care fac bloc în jurul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o întâlnire cu Donald Trump la Casa Albă.
Vladimir Putin ”vrea capitularea Ucrainei”, a denunţat Macron, potrivit sursei citate.
Preşedintele francez vrea ”o Europă puternică, solidă şi unită” care să-şi asume ”responsabilităţile”.
”Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine”, a avertizat el.
El a arătat cu degetul o putere rusă ”imperialistă şi revizionistă” care, începând din 2008, ”nu a încetat să vrea să cucerească noi teritorii, nu a încetat să revizuiască frontiere internaţionale, nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi de neagresiune”.
Într-un context ”extrem de grav”, în reuniunea de la Casa Albă este în joc ”un moment important în conflict şi în securitatea Ucrainei”, a avertizat Macron.
El a cerut ca Ucraina să fie inclusă în mod automat în negocierile cu privire la probleme teritoriale.
”Nu pot avea loc discuţii teritoriale despre Ucraina fără liderii ucraineni”, a subliniat el.
”Orice acord care ar avea la bază lipsa unei armate ucrainene, o reducere a armatei ucrainene, va fi un acord nesincer, sortit să nu fie respectat”, a avertizat Emmanuel Macron.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de mariuss în data de 18.08.2025, 11:35)
daca vroiati sa nu se ajunga in situatia asta trebuia sa ii potoliti pe ukraineni sa nu provoace cu aderarea la nato si sa nu subestimati in mod iresponsabil o mare putere nucleara cum e rusia , '' pacea durabila si justa 'cum spuneti voi satanistilor se potriveste situatiei , durabila inseamna ca unul din inamici sa dispara penrru a avea o adevarata pace iar just adica drept inseamna ca greseala se platesrte , ukraina va platii cu capul ptr asta iar ceilalti care o sustineti veti plati si voi cu rusinea si opobriul public cel putin ptr deznodamint , referitor la acel acord de securitate aveti grija ce faceti , asta trebuie sa fie numai pentru interventie daca rusia ar ataca dar nu inseamna s reinarmare a ucrainei pyt ca avind drept scut acel acord plus arme ukraina poate recurge la o diversiune ptr a arata ca rusia ar ataca , ww 2 a inceput prin atacarea poloniei de nemti avind justificarea ca polonezii au atacat acel post de radio glawbicz cind de fapt operatiunea a fost indeplinita de detinuti nemti in uniforme poloneze care au fost ucisi ulterior , ukraina poate face ceva asemanator dar la o scara mai mare avind in vedere miza , sa declanseze un nou razboi avind alaturi pe cei care ii garanteaza securitatea , averi grija rusia si sua
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 11:54)
NU EXISTA PROVOCARE. Orice abatere de la URSS e provocare.
Belarus dc maine alege un guvern care nu-i pro rus e atacata de rusia.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 11:56)
N-are nici o traeaba cu NATO. Suedia si Finlanda au aderat la NATO si sunt vecini cu rusia. Nici o problema.
Problema e ucraina si fostele tari comuniste inclusiv Romania, gernmania.