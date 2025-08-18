Agenţii de presă: Macron are convingerea că Putin nu vrea pacea, ”vrea capitularea Ucrainei”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron consideră că Vladimir Putin nu vrea pacea în Ucraina, spre deosebire de omologul lor american Donald Trump, relatează BFMTV.

”Oare cred că preşedintele (rus Vladimir) Putin vrea pacea? Răspunsul este nu. oare cre dcă preşedintele (american Donald) Trump vrea pacea? Da”, a apreciat şeful statului francez duminică duminică, în urma unei reuniuni a ”Coaliţiei Voluntarilor”, conform sursei.

Macron se referea la miza unei întâlniri luni, a unor lideri europeni, care fac bloc în jurul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, într-o întâlnire cu Donald Trump la Casa Albă.

Vladimir Putin ”vrea capitularea Ucrainei”, a denunţat Macron, potrivit sursei citate.

Preşedintele francez vrea ”o Europă puternică, solidă şi unită” care să-şi asume ”responsabilităţile”.

”Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine”, a avertizat el.

El a arătat cu degetul o putere rusă ”imperialistă şi revizionistă” care, începând din 2008, ”nu a încetat să vrea să cucerească noi teritorii, nu a încetat să revizuiască frontiere internaţionale, nu şi-a respectat niciodată promisiunile de pace şi de neagresiune”.

Într-un context ”extrem de grav”, în reuniunea de la Casa Albă este în joc ”un moment important în conflict şi în securitatea Ucrainei”, a avertizat Macron.

El a cerut ca Ucraina să fie inclusă în mod automat în negocierile cu privire la probleme teritoriale.

”Nu pot avea loc discuţii teritoriale despre Ucraina fără liderii ucraineni”, a subliniat el.

”Orice acord care ar avea la bază lipsa unei armate ucrainene, o reducere a armatei ucrainene, va fi un acord nesincer, sortit să nu fie respectat”, a avertizat Emmanuel Macron.