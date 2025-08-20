Alexandru Nazare: "Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiţii străine”

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, susţine că România trebuie să adopte o abordare mai clară şi mai atractivă în privinţa atragerii investiţiilor străine, iar reguli transparente şi echilibrate sunt esenţiale pentru ca investitorii serioşi să găsească în ţară un mediu predictibil.

Miercuri, Nazare s-a întâlnit cu însărcinatul cu afaceri al SUA la Bucureşti, Michael Dickerson, pentru a discuta consolidarea parteneriatului strategic şi creşterea investiţiilor americane în România.

„Trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea investiţiilor străine. Reguli clare şi echilibrate vor permite investitorilor să descopere un mediu predictibil şi atractiv. Mai multe investiţii înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă şi oportunitatea de a valorifica potenţialul României. Vom continua dialogul cu partenerii americani pentru a atrage proiecte şi companii în ţara noastră”, a declarat Nazare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat importanţa capitalului, tehnologiei şi know-how-ului străin şi a punctat că SUA rămâne un partener strategic în acest proces. În cadrul întâlnirii, a fost discutată şi dezvoltarea proiectelor de parteneriat public-privat (PPP) şi creşterea investiţiilor străine directe (FDI).

Această discuţie survine după mai multe acţiuni şi dialoguri anterioare cu Departamentul de Comerţ al SUA şi cu reprezentanţi ai ţărilor UE cu experienţă relevantă în parteneriatul public-privat, menite să susţină atragerea de investiţii în România.