Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Alexandru Rogobete anunţă punerea în dezbatere publică a documentului de reformă a sistemului sanitar

I.S.
Politică / 20 august, 21:38

Alexandru Rogobete anunţă punerea în dezbatere publică a documentului de reformă a sistemului sanitar

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat lansarea în dezbatere publică a unui proiect de ordonanţă care vizează reforma sistemului sanitar. Documentul prevede modificarea criteriilor pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie şi de manager, creşterea valorii punctului pentru servicii medicale în ambulatoriu, precum şi măsuri pentru creşterea accesibilităţii cabinetelor medicilor de familie şi consolidarea rolului acestora.

„Respect pentru pacienţi, demnitate pentru personalul medical, responsabilitate pentru spitale - o reformă absolut necesară pusă în transparenţă decizională. Reforma în sănătate nu se face cu lozinci, ci cu reguli clare şi curaj de a schimba vechile practici”, a scris ministrul pe Facebook.

Rogobete a subliniat că documentul este rezultatul consultărilor cu profesionişti din sănătate, sindicate, organizaţii de pacienţi şi experţi, iar propunerile şi observaţiile au fost integrate în varianta supusă dezbaterii. „Nu este vorba despre austeritate, ci despre eficientizarea resurselor şi un sistem mai funcţional, echitabil şi transparent”, a adăugat acesta.

Printre măsurile incluse se numără:

-Consorţii medicale - spitalele vor putea colabora pentru servicii comune, cercetare, investiţii şi achiziţii.

-Manageri evaluaţi pe performanţă - contracte de maximum 4 ani, cu evaluare anuală pe baza unor indicatori clari.

-Şefi de secţie responsabilizaţi - contracte de administrare cu evaluare anuală.

-Medici de familie mai accesibili - posibilitatea deschiderii a două puncte secundare de lucru; din 2026, finanţarea va fi bazată preponderent pe serviciile efectiv acordate.

-Ambulatoriu întărit - valoarea punctului creşte la 6,5 lei de la 1 octombrie şi la 8 lei din ianuarie.

-Card european de sănătate cu valabilitate extinsă - până la 10 ani pentru pensionari şi copii.

-Finanţare transparentă pentru spitale - fondurile vor fi alocate în funcţie de performanţă, complexitatea cazurilor şi eficienţa unităţilor.

De asemenea, se introduce categoria spitale strategice, unităţi cu rol regional sau naţional şi activitate complexă, care vor beneficia de mecanisme speciale de finanţare pentru a răspunde corect nevoilor pacienţilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 august

Citeşte Ziarul BURSA din 20 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

20 august
Ediţia din 20.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb