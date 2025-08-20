Alexandru Rogobete anunţă punerea în dezbatere publică a documentului de reformă a sistemului sanitar

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat lansarea în dezbatere publică a unui proiect de ordonanţă care vizează reforma sistemului sanitar. Documentul prevede modificarea criteriilor pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie şi de manager, creşterea valorii punctului pentru servicii medicale în ambulatoriu, precum şi măsuri pentru creşterea accesibilităţii cabinetelor medicilor de familie şi consolidarea rolului acestora.

„Respect pentru pacienţi, demnitate pentru personalul medical, responsabilitate pentru spitale - o reformă absolut necesară pusă în transparenţă decizională. Reforma în sănătate nu se face cu lozinci, ci cu reguli clare şi curaj de a schimba vechile practici”, a scris ministrul pe Facebook.

Rogobete a subliniat că documentul este rezultatul consultărilor cu profesionişti din sănătate, sindicate, organizaţii de pacienţi şi experţi, iar propunerile şi observaţiile au fost integrate în varianta supusă dezbaterii. „Nu este vorba despre austeritate, ci despre eficientizarea resurselor şi un sistem mai funcţional, echitabil şi transparent”, a adăugat acesta.

Printre măsurile incluse se numără:

-Consorţii medicale - spitalele vor putea colabora pentru servicii comune, cercetare, investiţii şi achiziţii.

-Manageri evaluaţi pe performanţă - contracte de maximum 4 ani, cu evaluare anuală pe baza unor indicatori clari.

-Şefi de secţie responsabilizaţi - contracte de administrare cu evaluare anuală.

-Medici de familie mai accesibili - posibilitatea deschiderii a două puncte secundare de lucru; din 2026, finanţarea va fi bazată preponderent pe serviciile efectiv acordate.

-Ambulatoriu întărit - valoarea punctului creşte la 6,5 lei de la 1 octombrie şi la 8 lei din ianuarie.

-Card european de sănătate cu valabilitate extinsă - până la 10 ani pentru pensionari şi copii.

-Finanţare transparentă pentru spitale - fondurile vor fi alocate în funcţie de performanţă, complexitatea cazurilor şi eficienţa unităţilor.

De asemenea, se introduce categoria spitale strategice, unităţi cu rol regional sau naţional şi activitate complexă, care vor beneficia de mecanisme speciale de finanţare pentru a răspunde corect nevoilor pacienţilor.