Alexandru Rogobete: Nu reducem compensarea medicamentelor

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a precizat, vineri, că în prezent Ministerul Sănătăţii nu are în dezbatere publică şi nu a iniţiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor. ”Medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate şi nici validate de Ministerul Sănătăţii. Obiectivul nostru este unul clar: să susţinem accesul pacienţilor la tratamente şi să încurajăm utilizarea medicamentelor generice”, a adăugat el, potrivit news.ro, de la care menţionăm următoarele.

”Un aspect esenţial: nu susţin ca oamenii vulnerabili şi pacienţii cronici să plătească în plus pentru medicamente. Nu pentru a fi populist, ci pentru că ar fi total aberant ca, după ce am introdus plata CASS pentru pensionari, să îi obligăm să scoată alţi bani din buzunar la farmacie”, a afirmat Alexandru Rogobete, vineri, într-o postare pe Facebook.

El a făcut referire la informaţii apărute în spaţiul public, despre care a afirmat că nu au legătură cu actele normative aflate pe masa Ministerului Sănătăţii, potrivit cărora pacienţii cu boli cronice ar urma să plătească mai mult pentru medicamentele de care au nevoie.

”Ministerul Sănătăţii, la acest moment, nu are în dezbatere publică şi nu a iniţiat niciun act normativ prin care să se reducă nivelul de compensare al medicamentelor. Da, este necesară revizuirea listelor de medicamente compensate - pentru că nu au mai fost actualizate de ani de zile. Însă, medicamentele vehiculate astăzi ca fiind mutate dintr-o listă de compensare în alta nu au fost discutate şi nici validate de Ministerul Sănătăţii. Obiectivul nostru este unul clar: să susţinem accesul pacienţilor la tratamente şi să încurajăm utilizarea medicamentelor generice, care asigură continuitatea tratamentului şi reduc presiunea financiară asupra oamenilor”, a precizat ministrul.

Potrivit acestuia, orice modificare a listelor de medicamente compensate se va face numai după consultări transparente cu toţi actorii relevanţi - medici, asociaţii de pacienţi, societăţi profesionale şi industrie - şi va urmări întotdeauna protejarea interesului pacientului cronic.

Rogobete a menţionat că, în perioada imediat următoare, va avea întâlniri cu reprezentanţii producătorilor de medicamente, cu medicii şi cu asociaţiile de pacienţi, pentru a găsi împreună soluţii de echilibru, nu prin comunicate de presă neverificate, ci prin dialog deschis şi responsabil.